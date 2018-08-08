Dr. Baysal: Sağlıklı uyku için havadar ortam şart

BURSA, (DHA)- İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, yaz aylarında sağlıklı ve rahat uyku için öncelikle uyunan yerin havadar olması gerektiğine dikkat çekti.

Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, yazın en çok yaşanan uyku sorunlarının başında uyuyamama, uyku bölünmesi, sık sık uyanma ve sabah kalkıldığında kişinin kendisini yorgun hissetmesi olduğunu söyledi. Yaz aylarında rahat uyuyabilmek için öncelikle yatılacak yerin havadar olması gerektiğine dikkat çeken Baysal, çarşaf, yastık kılıfı ve pikelerin pamuk olması gerektiğini belirtti. Özellikle yaşlıların, tansiyon, kalp hastası ve aşırı kilolu kişilerin vücutlarını tam destekleyen özel yatakları kullanması gerektiğini vurgulayan Baysal, akşam yenen yemeklere de dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Akşam yemeklerinde yağlı, acılı, baharatlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini dile getiren Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, kafeinli içecek tüketilmemesini de söyledi. Baysal, yemek yedikten sonra ilk 3 saat içinde uyunulmaması gerektiğini, yemek sonrası yapılacak kısa yürüyüşlerin uykuya fayda sağlayacağını belirtti.

Ilık duşun vücut ısısını düşürmeye yardımcı olduğunu belirten Baysal, yatmadan önce alınan ılık duşun sağlıklı uyku için etkili olacağını vurguladı. Baysal, yatak odası için güneş almayan havadar odaların tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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