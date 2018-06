Dr. Börekçi: Kremi, güneşe çıkmadan yarım saat önce uygulayın

BURSA, (DHA)- CİLDİYE Uzmanı Dr. Bayram Börekçi, güneş kremlerinin güneş ışınlarına maruz kalınan her an için oldukça önemli ve gerekli olduğunu belirterek, "Güneş kremini güneşe çıkmadan yarım saat önce uygulayın" dedi.

Uzmanlar, yaz aylarının gelmesi ve tatil planlarının yapılmaya başlanmasıyla birlikte güneş kremi konusunda uyarılarda bulundu. Özel Hayat Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Bayram Börekçi, “Altı aydan daha büyük olan herkes için güneş kremleri yalnızca sahile ya da havuz kenarına güneşlenmeye giderken değil, güneş ışınlarına maruz kalınan her an için oldukça önemli ve gereklidir. Güneş kremini güneşe çıkmadan yarım saat önce uygulayın. Tüm vücudunuzu kaplamak için yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı güneş kremi kullanın ve bu konuda gerekli miktardan daha azını kullanmamaya özen gösterin” diye konuştu.

Güneş kremini; çeşitli bileşenleri bir araya getirerek güneşin zararlı ışınlarının (genel adıyla UVR) cildinize ulaşmasını önleyen koruyucu ürünler olarak tanımlayan Börekçi, şunları söyledi: “Zararlı ışınlardan UVA, güneş yanıklarına, kırışıklık ve renk değişimi gibi cilt problemlerine neden olurken, UVB güneş yanıklarının oluşmasına sebebiyet verir ve cilt kanserine davetiye çıkarır. Günlük hayatta daha çok ‘koruma faktörü’ olarak bilinen SPF, UVB ışınlarına karşı güneş kreminin ne oranda koruma sağlayacağını gösteren bir ölçüdür. Örnek vermek gerekirse, eğer siz normalde 10 dakika güneşte kalmanızın ardından yanmaya başlıyorsanız, 15 koruma faktörlü bir güneş kremi kullanmanız ideal olarak güneşin altında yanmadan 150 dakika kalmanıza olanak sağlayacaktır.”

KİMLER GÜNEŞ KREMİ KULLANMALI?

Börekçi kimlerin güneş kremi kullanması gerektiği konusunda ise “Altı aydan daha büyük olan herkes için güneş kremleri yalnızca sahile ya da havuz kenarına güneşlenmeye giderken değil, güneş ışınlarına maruz kalınan her an için oldukça önemli ve gereklidir. İç mekânlarda çalışanlar dahi, özellikle de cam kenarında oturuyorlarsa gün boyunca belirli aralıklarla ultraviyole ışınların etkisi altında bulunurlar. Camlar genel olarak UVB ışınlarına engel olsalar da UVA ışınları konusunda bu filtrelemeyi sağlamazlar” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEKLER

“Doğru güneş kremi seçimi konusu her ne kadar oldukça önemli olsa da, günlük ve düzenli olarak kullanmadığınızda cildinizi korumak anlamında pek yardımı olmayacaktır” diyen Börekçi, bu anlamda güneş kremi kullanırken takip edilmesi gereken adımlar konusunda şu bilgileri verdi:

“Kulak uçları, ayaklar ve bacak arkaları gibi vücudunuzun gözden kaçırılması muhtemel bölgelerini unutmayın. Dudaklarınızda da güneş yanığı oluşabileceğinden UVA korumalı dudak kremi kullanın ve bu uygulamayı düzenli olarak tekrarlayın. Cilt üzerindeki dayanıklılık süresine bağlı kalmaksızın güneş kremini vücudunuza en azından 2 saatte bir uygulayın ve sıklıkla terliyorsanız ya da ıslanıyorsanız bu süreyi daha kısa tutun. Güneş kreminin üzerindeki son kullanım tarihine dikkat edin. Bu tip ürünler zaman içerisinde etkililiğini kaybederler. Yalnızca sıcak ve güneşli olduğunda değil, gün içerisinde dışarıda olduğunuz her an güneş kremi kullanın. Bulutlu bir günde dahi yüzde 80’e kadar yeryüzüne ulaşabilen zararlı ultraviyole ışınların cildinize tüm kapalı hava koşullarına rağmen zarar vermesi mümkündür.”

