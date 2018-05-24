Dr. Bostan: 35 yaş üzeri kadınlarda gebelik diyabetine dikkat

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan, 35 yaş üzeri, kilolu kadınların gebelik diyabetine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan, gebelik diyabetiyle ilgili açıklama yaptı. Özellikle 35 yaşın üzerinde olan ve gebelik süresince aşırı kilo alan kadınlarda gelişen gebelik şekerinin (gestasyonel diyabet), bebekte iri doğumdan, akciğer problemlerine kadar birçok soruna neden olduğuna dikkat çeken Dr. Hüsne Bostan, "Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmeyi sağlayacak gerekli önlemleri alabilmek için mutlaka şeker yükleme testi yaptırmak gerekiyor" dedi.

Gestasyonel diyabetin ortaya çıkmasında annenin 35 yaşın üzerinde olması, kilolu ya da obez olmasının en önemli risk faktörlerinden olduğunu ifade eden Dr. Bostan, şöyle konuştu:

"Gestasyonel diyabetin ortaya çıkmasında annenin 35 yaşın üzerinde olması, kilolu ya da obez olması en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla dünyada kilo sorunun artmasına paralel olarak gestasyonel diyabet sıklığında da artış gözleniyor. Beden kitle indeksi arttıkça, gestasyonel diyabet gelişme riski de artıyor. Bu durumun yarattığı bir başka risk ise gebeliğe bağlı şeker hastalığı oluşan kadınların yüzde 20-50’sinde aşikar diyabet gelişebilmesi. Ayrıca bu kadınların yüzde 30-50’sinde sonraki gebeliklerinde diyabet ortaya çıkabiliyor. Tekrar eden gebelik şekeri de aşikar diyabet riskini artırıyor. Dolayısıyla sorun bir kısır döngü şeklinde devam ediyor. Kan şekerinin normal aralıklarda tutulamaması, anne ve bebek açısından sakıncalı durumlar oluşturabilir. Özellikle annede diyabetik ketoasidoz denilen şeker koması, göz, böbrek, sinir sistemi ve kalp damar sistemi üzerinde hasar ve enfeksiyon riskinde artışa neden oluyor. Bebekte ise konjenital anomali, düşük, gelişme geriliği, plasentanın erken yaşlanmasına bağlı anne karnında ani ölüm riskinde artma, bebeğin içinde bulunduğu suyun normalden fazla olması, iri bebek ve buna bağlı doğum travması riskinde artmaya neden oluyor. Bununla birlikte yenidoğan döneminde akciğer problemleri ve sarılık riskinde artma ve bebekte kan şekeri problemleri de gelişebiliyor. Bebeğin bu sıkıntılara girmesini önlemek amacıyla annenin gebelik döneminde açlık-tokluk kan şekerini düzenli olarak takip etmeli.”

FOTOĞRAFLI

