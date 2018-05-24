HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dr. Bostan: 35 yaş üzeri kadınlarda gebelik diyabetine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2018 11:00 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.

Dr. Bostan: 35 yaş üzeri kadınlarda gebelik diyabetine dikkat

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan, 35 yaş üzeri, kilolu kadınların gebelik diyabetine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan, gebelik diyabetiyle ilgili açıklama yaptı. Özellikle 35 yaşın üzerinde olan ve gebelik süresince aşırı kilo alan kadınlarda gelişen gebelik şekerinin (gestasyonel diyabet), bebekte iri doğumdan, akciğer problemlerine kadar birçok soruna neden olduğuna dikkat çeken Dr. Hüsne Bostan, "Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmeyi sağlayacak gerekli önlemleri alabilmek için mutlaka şeker yükleme testi yaptırmak gerekiyor" dedi.
Gestasyonel diyabetin ortaya çıkmasında annenin 35 yaşın üzerinde olması, kilolu ya da obez olmasının en önemli risk faktörlerinden olduğunu ifade eden Dr. Bostan, şöyle konuştu:
"Gestasyonel diyabetin ortaya çıkmasında annenin 35 yaşın üzerinde olması, kilolu ya da obez olması en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla dünyada kilo sorunun artmasına paralel olarak gestasyonel diyabet sıklığında da artış gözleniyor. Beden kitle indeksi arttıkça, gestasyonel diyabet gelişme riski de artıyor. Bu durumun yarattığı bir başka risk ise gebeliğe bağlı şeker hastalığı oluşan kadınların yüzde 20-50’sinde aşikar diyabet gelişebilmesi. Ayrıca bu kadınların yüzde 30-50’sinde sonraki gebeliklerinde diyabet ortaya çıkabiliyor. Tekrar eden gebelik şekeri de aşikar diyabet riskini artırıyor. Dolayısıyla sorun bir kısır döngü şeklinde devam ediyor. Kan şekerinin normal aralıklarda tutulamaması, anne ve bebek açısından sakıncalı durumlar oluşturabilir. Özellikle annede diyabetik ketoasidoz denilen şeker koması, göz, böbrek, sinir sistemi ve kalp damar sistemi üzerinde hasar ve enfeksiyon riskinde artışa neden oluyor. Bebekte ise konjenital anomali, düşük, gelişme geriliği, plasentanın erken yaşlanmasına bağlı anne karnında ani ölüm riskinde artma, bebeğin içinde bulunduğu suyun normalden fazla olması, iri bebek ve buna bağlı doğum travması riskinde artmaya neden oluyor. Bununla birlikte yenidoğan döneminde akciğer problemleri ve sarılık riskinde artma ve bebekte kan şekeri problemleri de gelişebiliyor. Bebeğin bu sıkıntılara girmesini önlemek amacıyla annenin gebelik döneminde açlık-tokluk kan şekerini düzenli olarak takip etmeli.”

FOTOĞRAFLI

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...
Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

AK Parti'de liste krizi!

AK Parti'de liste krizi!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...

Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...

Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

Fazla fotoğraf çekmek hafızaya zarar veriyor!

Fazla fotoğraf çekmek hafızaya zarar veriyor!

Gülümseyen depresyon nedir tedavisi nasıldır?

Gülümseyen depresyon nedir tedavisi nasıldır?

Obezite ve belirtileri nelerdir? Obezite tedavi yöntemleri nelerdir?

Obezite ve belirtileri nelerdir? Obezite tedavi yöntemleri nelerdir?

Böbrek taşı, böbrek yetmezliği, böbrek enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi nedir

Böbrek taşı, böbrek yetmezliği, böbrek enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi nedir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.