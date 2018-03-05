Dr. Çağlar: “Bira içerek böbrek taşı düşürülür kanısı yanlış"

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, "Özellikle ‘bira içerek böbrek taşı düşürülür’ kanısının aslında yanlış olduğunu belirtmek isterim. Biranın ya da alkolün böbrek taşı üzerine hiçbir faydası yok" dedi.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, böbrek taşı tedavisinde doğru bilinen yanlışlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Samsun Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Kliniğinden Opr. Dr. Mustafa Çağlar, “Böbrek ve idrar yolları taşları toplumda sık görülen ürolojik hastalıklardandır. Taşları eriten, durduğu yerde parçalayan inanılmaz hiçbir ilaç ya da bir karışım yoktur. Taşların yüzde 10-15’i ilaçlarla ve diğer enstrümanlarla eritilebilir, taşların yüzde 85-90’ı ise sadece cerrahi girişimle kırılarak vücuttan çıkarılabilir. Özellikle ‘bira içerek böbrek taşı düşürülür’ kanısının aslında yanlış olduğunu belirtmek isterim. Biranın ya da alkolün böbrek taşı üzerine hiçbir faydası yok. O kadar su içerseniz yine taşınızı düşürürsünüz. Halk arasında o su kaynağı çok faydalı, bu sıvı çok faydalı gibi bazı düşünceler var. Bu hacme dayalı bir şey, o kadar musluk suyu da içseniz zorlayıp yine o taşı düşüreceksiniz. Karadeniz’de bulunan kötek balığının da beyninin olduğu bölgede bulunduğu öne sürülen taşın ezilip, içine limon eklenerek içilebilir sıvı haline getirildiğinde böbrek taşını parçaladığı iddia edilmiştir. Bu iddia toplumumuzda oldukça kabul görmüştür. Ancak bunun kimyasal veya tıbbi bir etkisi ispatlanmamıştır. Bir de yoğurt suyunun taşının kumu döktüğü söylenir. Yoğurt suyu kemikleşme için çok faydalıdır, saf oksalattır. Bizim yüzde 80 üstünde gördüğümüz taşlar kalsiyum oksalat, kalsiyum fosfat taşlarıdır. Yani yoğurt suyu içildiğinde vücudumuzda kum meydana gelebilir. Varsa taş, taşı büyütürüz. Türkiye’de su içmekten çok hoşlanılmamaktadır. Ancak suya bir şey eklendiğinde örneğin, mısır püskülü kaynatılarak hazırlanan bir su, kiraz çekirdeğinin olduğu içecekler ya da keçiboynuzu kaynatılarak hazırlanan içecekler tercih edilmektedir. Hangi içecek olursa olsun bütün içeceklerin temeli sudur. O bitkinin taşı düşüreceğine inanarak onu kaynatıp bolca içtiğinizde böbrek fazla idrar üretecek ve taş düşürmeye yardımcı olacaktır. Bazı bitkilerin içerisinde ise çeşitli kimyasallar bulunur. Bu kimyasallar herkese iyi gelemez. Çünkü doğada o kadar çok çiçek, ot, o kadar çok sistemin meydana getirdiği kimyasal kökenli madde var ki, siz analizini yapmadan herhangi bir şey kaynatıp içtiğinizde böbreklerinizde karaciğerinizde, kalbinizde, damarlarınızda ve bağırsaklarınızda hasara sebebiyet verebilirsiniz. Bu yüzden gelişigüzel, kulaktan dolma ot ve bitkilerin kaynatıp içilmesi geri dönüşümsüz hasarlara, bazen de ölümlere sebebiyet verebilir” diye konuştu.