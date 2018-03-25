Dr. Çalıkapan ”Takipteki hiçbir kadın meme kanserinden ölmez”dedi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Meme, Tiroid Hastalıkları ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Çalıkapan, Burhaniyelileri meme kanseri konusunda bilgilendirmek üzere ilçeye geldi. Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve önceki gün Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde gerçekleşen panele, Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Güngör Persil de katıldı. Meme kanseriyle ilgili doğru bilinen yanlışların anlatıldığı panelde Dr. Çalıkapan, erken tanının önemine dikkat çekerek, kontrollerine aksatmadan giden takipteki hiçbir kadının meme kanserinden ölmeyeceğini belirtti.

Hastalarının hayat hikayelerinden yola çıkarak, meme kanseri konusunda Burhaniyelileri neleri yanlış bildikleri ve yaptıkları konusunda aydınlatan Dr. Çalıkapan, “Biz konuşurken dünyada 10 saniyede 4 kişi kanser oluyor. Her sekiz kadından biri meme kanseri. Hala kadınlar arasında en fazla görülen kanser türü” diye konuştu.

Meme kanseri konusunda kendini bilinçlendiren, 6 ayda bir ultrasonunu çektiren ve 40 yaşından sonra senede bir mamografisini yaptıran kadınları ‘akıllı kadın’ olarak adlandıran Çalıkapan, “Ben bir meme cerrahı olarak kendi annemin, kız kardeşimin meme kanseri olmasını engelleyemem ama 6 ayda bir günü kendinize ayırıyorsanız, kontrollerinizi yaptırıyorsanız, biz o kitleyi henüz 3-5 milimken, küçücükken, yani koltuk altına gelmeden yakalarız. Takipteki hiçbir kadına meme kanserinden dolayı kötü bir şey olmaz. Meme doktoruna gitmeyi bilin yeter” dedi.

Meme kanserinin bulgularıyla ilgili bilgiler veren ve memedeki 100 kitlenin 85’inin iyi huylu olduğunu vurgulayan Çalıkapan, doktora gitmekten korkulmaması gerektiğinin altını çizdi ve keserek yapılan biyopsinin 1970’li yıllarda kaldığı konusunda dinleyicileri uyardı. İğne biyopsisinin önemine vurgu yapan Çalıkapan, memeyi koruyarak tedaviye devam etmenin tek yolunun iğne biyopsisi olduğunu aktardı.

Yapılan anketlere bakıldığında meme kanseri olan bir kadının ilk olarak komşusuna gittiğini ifade eden Çalıkapan, kadınlar arasında ‘bıçak vurdurma, ürer’ inanışının yanlışlığına değindi ve 100 meme kanserinden birinin erkeklerde görüldüğünü söyledi.

Dinleyicilerin sıkılmaması için konuyu esprili bir dille anlatan ve akıcı anlatımıyla Burhaniyelilerin büyük beğenisini kazanan Çalıkapan’a, panelin bitiminde Başkan Yardımcısı Güngör Persil tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal da erken teşhisin kanser tedavisinde hayati öneme sahip olduğunu ve toplumun kansere karşı yeterli bilgiye sahip olmadığını vurgulayarak, “Burhaniye Belediyesi olarak verdiğimiz sağlık hizmetlerinin yanı sıra halkımızın sağlıkla ilgili konularda kendilerini bilinçlendirmeleri ve önlem alabilmeleri bizler için son derece önem arz ediyor. Bu nedenle özellikle kadınlarımızın korkulu rüyası olan meme kanseriyle ilgili doğru bilinen yanlışları uzman görüşüyle aktarmak istedik. Değerli hocamız Dr. Murat Çalıkapan da bu konuda bizlere desteğini esirgemedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.