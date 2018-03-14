Dr. Canseven, ’Pulmoner Rehabilatasyon’un önemini anlattı

Kula Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Gözde Canseven, "Pulmoner rehabilitasyon ile egzersiz kapasiteniz artar, daha az nefes darlığı hisseder, daha uzun mesafeler yürüyebilirsiniz. Yaşam kaliteniz yükselir. Hastanede yatış, acile başvuru sayınız azalır. Anksiyete ve depresyonunuz azalır. Kol kaslarına yönelik egzersiz ile kol kas fonksiyonlarınız iyileşir" dedi.
12-18 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası dolayısıyla Kula Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Gözde Canseven, pulmoner rehabilitasyon hakkında bilgi verdi. Pulmoner rehabilitasyon programlarının; kronik solunum hastalığı olan kişilerde, ilaç tedavileri ile birlikte uygulanması gereken eğitim, egzersiz, beslenme ve psikolojik danışmanlık, destek tedavisini içerdiğini aktaran Canseven, "Programlar, her hastanın ihtiyaçlarına göre bireysel olarak düzenlenir. Pulmoner rehabilitasyonun amacı, kronik solunum hastalarının fiziksel, duygusal durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı geliştirici kalıcı davranışları sağlamaktır. Günümüzde kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen pulmoner rehabilitasyon, kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünüdür. Pulmoner rehabilitasyon ile egzersiz kapasiteniz artar, daha az nefes darlığı hisseder, daha uzun mesafeler yürüyebilirsiniz. Yaşam kaliteniz yükselir. Hastanede yatış, acile başvuru sayınız azalır. Anksiyete ve depresyonunuz azalır. Kol kaslarına yönelik egzersiz ile kol kas fonksiyonlarınız iyileşir. Sağ kalımınız uzar. Hastaneye yatış gerektiren atak sonrasında iyileşme hızlanır. Kullanmanız gereken ilaçlara uyumunuz artar” dedi.
"Egzersiz ile kas kuvveti artar"
Nefes darlığı olan kronik solunum sorunlu hastaların pulmoner rehabilitasyon programları ile güvenli bir şekilde egzersiz yapabileceğini ifade eden Dr. Canseven, "Kronik akciğer hastalarında nefes darlığı ve yorgunluğun neden olduğu günlük yaşamdaki hareketsizlik; kemik ve kas içeriğinin, kalp ve akciğer fonksiyonlarının, hareket yeteneğinin gittikçe azalmasına neden olur. Egzersiz ile kas kuvveti artar, kas dayanıklılığı artarak daha uzun mesafeler yürünebilir, kas ve eklemler daha iyi hareket eder, gevşemeyi sağlar, daha güçlü ve enerjik hissedilir, kalbin çalışması iyileşir, nefes darlığı azalır. Egzersiz eğitimi bırakıldığında kazanımlar kaybedildiği için egzersiz alışkanlığının devam ettirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, kronik akciğer hastalığından dolayı nefes darlığı, çabuk yorulma ve güçsüzlük hissediyorsanız, günlük aktivitelerinizi yapmakta güçlük çekiyorsanız değerlendirme için göğüs hastalıkları uzmanına başvurduktan sonra pulmoner rehabilitasyon programlarından yararlanmalısınız” diye konuştu.
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