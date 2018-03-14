Dr. Canseven, ’Pulmoner Rehabilatasyon’un önemini anlattı

Kula Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Gözde Canseven, "Pulmoner rehabilitasyon ile egzersiz kapasiteniz artar, daha az nefes darlığı hisseder, daha uzun mesafeler yürüyebilirsiniz. Yaşam kaliteniz yükselir. Hastanede yatış, acile başvuru sayınız azalır. Anksiyete ve depresyonunuz azalır. Kol kaslarına yönelik egzersiz ile kol kas fonksiyonlarınız iyileşir" dedi.

12-18 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası dolayısıyla Kula Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Gözde Canseven, pulmoner rehabilitasyon hakkında bilgi verdi. Pulmoner rehabilitasyon programlarının; kronik solunum hastalığı olan kişilerde, ilaç tedavileri ile birlikte uygulanması gereken eğitim, egzersiz, beslenme ve psikolojik danışmanlık, destek tedavisini içerdiğini aktaran Canseven, "Programlar, her hastanın ihtiyaçlarına göre bireysel olarak düzenlenir. Pulmoner rehabilitasyonun amacı, kronik solunum hastalarının fiziksel, duygusal durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı geliştirici kalıcı davranışları sağlamaktır. Günümüzde kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen pulmoner rehabilitasyon, kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünüdür. Pulmoner rehabilitasyon ile egzersiz kapasiteniz artar, daha az nefes darlığı hisseder, daha uzun mesafeler yürüyebilirsiniz. Yaşam kaliteniz yükselir. Hastanede yatış, acile başvuru sayınız azalır. Anksiyete ve depresyonunuz azalır. Kol kaslarına yönelik egzersiz ile kol kas fonksiyonlarınız iyileşir. Sağ kalımınız uzar. Hastaneye yatış gerektiren atak sonrasında iyileşme hızlanır. Kullanmanız gereken ilaçlara uyumunuz artar” dedi.