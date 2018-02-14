Dr. Cem Cengiz : Menopoz yeni bir başlangıç!

Menopoz her kadının hayatının doğal bir parçasıdır ancak maalesef büyük bir korku içerisinde karşılanan bu dönem, aslında temel olarak kadının üreme fonksiyonlarının sona ermesini ifade etmektedir. Pek çoğu bunu cinselliğin sona ermesi olarak değerlendirse de, menopoz döneminde ve sonrasında cinsellikten feragat etmek gerekmemektedir ve menopoza girmeniz yaşlandığınız anlamına da gelmemektedir. Zira bu dönemin ardından kendinize ve cinselliğe dair yeni şeyler keşfetmeniz, hayata başka açılardan bakmanız da mümkün olabilmektedir.

Kadınlar doğumlarında çok sayıda yumurta ile birlikte doğmaktadırlar ve bu yumurtalar ömürleri süresince onlarla birlikte olmaktadırlar. Ergenlik dönemi ile birlikte bu yumurtalar artık döllenmeye hazır hale gelirler ve döllenme olması halinde gebelik ortaya çıkarken, olmaması halinde yumurta rahim içi dokularla birlikte atılır ve adet ortaya çıkar. Ancak yumurtalar ömür boyunca her ay bir tane ortaya çıksalar da, pek çok yumurta düzenli olarak bozulur ve vücut tarafından sindirilir. Bunun yanında kötü beslenme, sigara, alkol, hastalıklar gibi pek çok faktör, daha fazla yumurtanın bozulması ile sonuçlanır. Tüm yumurtalar bittiklerinde ise menopoz dönemine giriş yapılır. Bu dönem genellikle kırk ila elli yaş dönemi arasında yaşanmaktadır.

Menopoz dönemi süresince nadiren gebelik vakaları görülebilse de, bu dönemin sona ermesi ile birlikte artık kadının gebe kalma ihtimali kalmaz.

Menopoz Belirtileri

Menopoz belirtilerinin ortaya çıkmalarının en temel sebebi, yaş ilerledikçe adet ve yumurtlama döngüsünü sağlayan östrojen ve progesteron hormonu düzeylerinin azalmasıdır. Bu hormonların azalmaları ve aralarındaki dengenin bozulması, adet düzenini bozar, kanamanın azalmasını sağlar ve diğer fiziksel belirtiler de buna eşlik ederler. Adet Düzensizliği

Menopozun neredeyse ilk ve en önemli belirtileri arasında yer alan adet düzensizlikleri, doğurganlığın azalmasıyla birlikte yoğunlaşırlar ve hormonal dengedeki bozukluk buna da katkıda bulunur. Bu süreçte adetler hem süre olarak daha uzun aralıklarda karşımıza çıkarlar hem de kanama miktarı azalır. Bazı aylar adetsiz şekilde atlatılabilirler. Sıcak Basması

Menopoz döneminde sıcak basması en çok görülen şikayetler arasındadır. Bu durum hem terlemeye sebep olur hem de sinirli bir ruh halini beraberinde getirebilir. Bu belirtiler herkeste aynı etkide olmazlar ve bazıları için çekilmez bir terleme, kızarma, sıcak basması ortaya çıkabilirken, bazılarında bu kadar dikkat çekici farklar oluşmaz. Özellikle östojen hormonundaki azalma temel sebebidir.

Kilo Alma

Hormon dengesindeki ciddi değişimler, vücudun diğer sistemleri üzerinde de etkide bulunur. Bu dengesizlik vücudun kendini bir koruma moduna almasına ve yağ depolamaya başlamasına sebep olabilir. Ayrıca östrojen azlığında metabolizma hızının düşmesi, kalorilerin daha düşük hızda yakılmasına sebep olur ve artakalan kaloriler vücutta yağ olarak depolanmaya başlarlar. Menopoz Döneminde Nasıl Yaşamalı?

Menopoz bazen başkaları tarafından küçümsenebilir ancak kadınlar onun fiziksel ve ruhsal etkilerini hayatlarında doğrudan yaşarlar. Özellikle değersizlik hissi, kadınlığın kaybolduğu duygusu gibi şeyler, zaten fiziksel olarak zorlayıcı olan bu dönemi daha problemli hale getirebilirler. Halbuki bundan sonra çocuk yapamayacak olmak hayatın sonu değildir çünkü kendi hayatınızı yaşamaya devam edebilir, cinselliğinizi de sürdürebilirsiniz.

Üreme kabiliyeti haricinde tüm fonksiyonlarınız eksiksiz bir şekilde çalışmaktadır ve bu yüzden üzülmenize gerek yoktur. Menopoz süresince ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal problemler, bu dönemin sona ermesi ile birlikte kendini dinginliğe bırakacaklardır. Bilhassa ailenizin ve dostlarınızın desteği bu süreci çok daha kolay atlatmanız için yardımcı olabilmektedir. Pek çok kadın, özellikle hobilerin ve kariyer yaşantısının menopozda onlara destek olduğunu belirtmektedir.