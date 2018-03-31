Diyabetin önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi Kurucu Başkanı Dr. Emin Dinçağ, toplam sağlık harcamalarının yüzde 22’sini diyabet harcamalarının oluşturduğunu söyledi.
Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi, 2018 yılı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Emin Dinçağ, "Diyabet (şeker hastalığı) dünya çapında hızla artan, iyi tedavi edilmediği durumlarda komplikasyonlarıyla sakat bırakan önemli bir sağlık sorunudur. Ülkemizde de diyabet hızla artmaktadır. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında diyabetin en yaygın olduğu ülkedir. Diyabet sağlık harcamaları alanında da en çok harcama gerektiren bir hastalıktır. Yani diyabet hem hastayı hem de cepleri yakan bir hastalıktır. Onun için dünya çapında diyabeti önleme programları hızla uygulanmaktadır" dedi.
"Harcamaların dörtte biri diyabete harcanmaktadır"
Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi olarak diyabetin farkındalığı, önlenmesi ve diyabet eğitimi konusunda 2000 yılından beri çalışmalar yaptıklarını belirten Dr. Dinçağ, "Derneğin amacı diyabet hastalarına diyabet konusunda ve tedavisi konusunda bilgi vermek ve tedavi hedeflerine ulaşabilmeyi sağlamaktır. Tedavi hedeflerine ulaşamayan diyabetlilerde komplikasyon adı verilen körlük, kalp ve damar hastalıkları, inme ve kalp krizi, ayak kesilmesi gibi ciddi ve hayatı tehdit eden sağlık problemleri çıkmaktadır. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre Türkiye’nin 2017 yıllık diyabet harcamaları 17 milyar liradır. Bunun yaklaşık 7 milyar lirası ilaç gideri, 10 milyar lirası komplikasyonlarına harcanan paradır. SGK ilaç giderlerinin yaklaşık yüzde 57’si diyabete aittir. Dünya çapında da harcamaların yüzde 12’si diyabetliler için yapılmaktadır. Diyabet hastalarının gittikçe artması dolayısıyla bu harcamaların gelecekte daha da artacağı ve ciddi yük oluşturacağı tabiidir" diye konuştu.
"Türkiye’de yaklaşık 11 milyon diyabetli var"
Dünyadaki sağlık harcamalarının da büyük bir kısmının diyabete harcandığını belirten Dr. Dinçağ, "Bu bakımdan diyabet eğitimi, diyabet farkındalığının artırılması çalışmaları hızla artırılmalı ve diyabet önleme programları devreye sokulmalıdır. Sivil toplum örgütlerine, diyabet derneklerine bu bakımdan önemli görevler düşmektedir. Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi bu çalışmalarını yıllardır istikrarla sürdürmektedir. Diyabet teşhisi geç kalırsa komplikasyonlardan en az biri ortaya çıkmış olmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 11 milyon diyabetlinin olduğu, bunun yüzde 90’ının tip 2 diyabet olduğu, yüzde 10 civarında tip 1 diyabetli olduğu tahmin edilmektedir. Her yıl en az 1 milyar 26 milyon TL diyabet harcamalarına ekleneceği düşünülmektedir. Bu bakımdan diyabeti önleme çalışmaları ve eğitim çalışmaları hızla ve etkili bir şekilde sürdürülmelidir. Sağlıklı beslenme önerileri, yaşam tarzı değişiklikleri ve diyabet eğitimi, diyabetin önlenmesi ve azaltılması, komplikasyonlarının ve sağlık harcamalarının en aza indirilmesi için gerekli çabalardır. Bu konuda herkes ve diyabet dernekleri çaba göstermelidir. Diyabete erken teşhis koyma ve diyabetin modern tedavisini eksiksiz sağlama konusunda duyarlı vatandaşlara, sağlık profesyonellerine ve sivil toplum kuruluşlarına görevler düşmektedir" şeklinde konuştu.
Toplantı sonrası Dr. Emin Dinçağ, ’Diyabet Marşı’nın müziğini yaparak diyabet farkındalığına katkı veren besteci-müzisyen Kaan Uğur Yücekent’e teşekkür plaketi takdim etti.
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