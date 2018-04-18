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Dr. Dinçer: "Ciddi göz alerjisi vakalarında doktora başvurulmalı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

Bahar aylarında görülen ve gözlerde sulanma, kaşınma ya da kanlanmaya neden olan göz alerjisine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr.

Dr. Dinçer: "Ciddi göz alerjisi vakalarında doktora başvurulmalı"

Bahar aylarında görülen ve gözlerde sulanma, kaşınma ya da kanlanmaya neden olan göz alerjisine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, ciddi göz alerjisi vakalarında doktorların tavsiye ettiği ilaçlar ve tedavi yöntemlerinin kullanılması gerektiğini söyledi.
Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, göz alerjisi, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. Göz tarafından zararlı olarak algılanan birçok maddeye karşı gözlerin anormal şekilde reaksiyon vermesiyle alerjinin meydana geldiğini belirten Dinçer, "Gözlerimiz böyle bir duruma maruz kaldığında gözlerimizde bulunan bazı hücreler histamin yani alerjenlerle savaşması için üretilen maddeler salgılamaya başlarlar. Histaminlerin salgılanması sonucu konjonktiva adlı göz kapaklarının altındaki ince doku şişer ve göz kapakları kızarır. Göz alerjileri sezonluk ve daimi olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır" dedi.
Bazı alerjilerin yıl boyunca görülebildiğini belirten Dinçer, "Sezonluk alerjiler genelde kısa sürelidir ve özellikle sonbahar ve ilkbaharın erken dönemlerinde havadaki ot, ağaç, çim ve küf kaynaklı sporlardan dolayı ortaya çıkar. Daimi alerjiler ise herhangi bir zamanda hayvan tüylerinden, toz ya da diğer alerjik maddelerden dolayı ortaya çıkar. Sezonluk alerjiler genelde kısa sürelidir ve özellikle sonbahar ve ilkbaharın erken dönemlerinde havadaki ot, ağaç, çim ve küf kaynaklı sporlardan dolayı ortaya çıkar. Daimi alerjiler ise herhangi bir zamanda hayvan tüylerinden, toz zerrelerinden ya da diğer alerjik maddelerden dolayı ortaya çıkar. Bu tür göz alerjileri yıl boyunca görülebilir" diye konuştu.
Doktorlara danışmadan ilaç kullanılmaması gerektiğini söyleyen Dinçer, "Göz alerjisinin en temel belirtisi göz içinin kaşınmasıdır. Bununla birlikte, gözde kızarma, gözden yaş gelmesi, göz yanması, bulanık görme, iltihaplanma ya da mukus üretimidir. Geleneksel yöntemlerle göz alerjilerinin ilk birkaç haftalık erken tedavisinde etkilidir. Fakat doktorunuzun tavsiyesine uygun olarak kullanılmalıdır. Doktorunuza danışmadan hiç bir ilaç kullanmayın. Daha ciddi göz alerjisi vakalarında mutlaka doktorların tavsiye ettiği ilaçlar ve tedavi yöntemleri kullanılmalıdır" şeklinde konuştu.

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