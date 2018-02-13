Dr. Ender Saraç: “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp sistemleri büyük bir şifa kaynağıdır”

Doktor Ender Saraç, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları için Sağlık Bakanlığının merkezler açmasının çok doğru ve isabetli bir uygulama olduğunu söyledi. Hiçbir konuda bilginin yobazı olmamak gerektiğini vurgulayan Saraç, geleneksel ve tamamlayıcı tıp sistemlerinin büyük bir şifa kaynağı olduğunu belirtti.

Dr. Ender Saraç, Konya’da katıldığı bir program sonrası geleneksel ve tamamlayıcı tıp sistemlerine Sağlık Bakanlığının verdiği destekle ilgili İHA muhabirinin sorularını cevaplandırdı. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp sistemlerinin Batı tıbbıyla kombineli olarak kullanılabilir olduğunu belirten Dr. Ender Saraç, “Sağlık Bakanlığına özellikle teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Çünkü geleneksel ve tamamlayıcı tıp sistemleri büyük bir şifa kaynağıdır. Daha ucuzdur. Çok daha etkilidir ve Batı tıbbıyla da kombine kullanılabilinir. Artık bizim devlet hastanelerinde de Sağlık Bakanlığından onaylı olarak sertifika alan hekimler kupa, hacamat, ozon, fitoterapi, akupunktur gibi pek çok ve daha birçok daldaki bu tedavileri yapabilecekler. Halkımız artık bunlardan da yararlanabilecek. Çünkü sonuçta biz bunları özelde yapıyorduk ama pek çok kişi ulaşamıyordu. Ben de bu konuda özellikle GETAT dediğimiz Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Derneğini kurduk ve onda da çok güzel ve bilimsel çalışmalarımız olacak. Şuan yüzlerce üyesi var. Yakında biz de bu konuda Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak hem uluslararası kongrede hem de dernek çalışması olarak Sağlık Bakanlığı ile işbirliği halinde ülkemizde bunun yayılması için uğraşacağız. Çok doğru ve isabetli bir uygulama” ifadelerini kullandı.