Dr. Gökhan Gedikli, Tabip Odası başkanlığı aday olacak

Tanınmış hekim Uzman Dr. Gökhan Gedikli, Sakarya Tabip Odası Başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Sakarya’da 24 Nisan 2018 günü yapılacak olan Genel Kurul, Sakarya Tabip Odası’nın Karaağaç Bulvarı üzerindeki Lokali’nde, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Başkanlık seçimleri öncesinde Uzman Dr. Gökhan Gedikli ise başkanlığına aday olacağını açıkladı. Gedikli yaptığı açıklamada, “Ben Özel Adatıp Hastanesi’nde hem Mesul Müdür Yardımcısı hem de Anestezi Uzmanı ve Yoğun Bakımlar ile Ameliyathaneler Sorumlu Hekimi olarak görev yapmaktayım. 2016 yılında bayrağı diğer hekimlerimize devretmek için aday olmadım; ancak Tabip Odası üyelerinden ve şehrimizin kamuoyundan gelen ısrarlı talep neticesinde tekrar aday oluyorum. Daha önceki dönemlerimizde olduğu gibi Sakarya’ya hizmet etmeye, verimli işler yapmaya devam edeceğiz. Sakarya’da tüm hekimleri kucaklayan bir yönetim kurulu listesiyle yola çıktık” dedi.