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Dr. Hakan Demirel: Burun estetiği morluksuz ve kırmadan mümkün

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye’de yapılan estetik operasyonlar arasında burun ameliyatlarının ilk sıralarda yer alıyor.

Dr. Hakan Demirel: Burun estetiği morluksuz ve kırmadan mümkün

Türkiye’de yapılan estetik operasyonlar arasında burun ameliyatlarının ilk sıralarda yer alıyor. Estetik kaygıların yanı sıra sağlık sorunlarının da burun ameliyatını zorunlu hale getirebiliyor.
Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrah Uzmanı Op. Dr.Hakan Demirel yaptığı açıklamada, “Burun estetiği operasyonu burnu yeniden şekillendirmek, daha genç ve yüzle uyumlu estetik bir görünüm sağlamak amacıyla uygulanır. Burun küçültülebilir; burnun üst dudak ile olan açısı değiştirilebilir, burun ucu onarılıp, burundaki girinti, çıkıntı gibi diğer kusurlar düzeltilebilir. Burnunuzun görünümünden memnun değilseniz burun estetiği operasyonu uygulanabilir. Burun estetiği ameliyatı ile burnun boyutu, şekli ve açısını değiştirir; yüzün geri kalanıyla uyumlu ve orantılı hale getirilir. Bununla birlikte nefes alamama gibi solunum problemleri de düzeltebilir. Burun estetiği ameliyatının sonuçları isteğinize ve beklentilerinize bağlı olarak değişecektir. Ameliyatın amacı belirlenirken doktorunuzla iyi diyalog kurmanız önemlidir” diye konuştu.
Op. Dr.Hakan Demirel sözlerine şöyle devam etti; “Burun estetiğinin sonuçları kalıcıdır ancak ileride travmaya maruz kalma sonuçları değiştirebilir. Burun estetiği 18 yaşını tamamlamış bireylere uygulanır. Ameliyat bu yaştan önce yapılırsa burun gelişiminin devam etmesi ameliyat sonuçlarını değiştirebileceğinden 18 yaşından küçüklerde önerilmemektedir.
Burun estetiği ameliyatı, en sık burunlarının görünümünden memnun olmayan bireylere uygulanır. Burnu yüz ile uyumlu ve orantılı hale getirmek amaçlanır.”
“Burun estetiği operasyonu adaylarının daha küçük bir yüzdesi ise yapısal bozukluklar ve burun yaralanmaları nedeniyle nefes darlığı gibi sorunlar yaşayan bireylere uygulanmaktadır.’’ diyen Op. Dr.Hakan Demirel, burun estetiği operasyonu şu kriterlere uyanlara uygulanabileceğini anlattı;
“Yüzüne göre çok büyük veya çok küçük buruna sahip olanlar.
Burun köprüsünde çıkıntı olanlar.
Geniş bir buruna sahip olanlar.
Eğri, burun yüzeyi düzensiz ve büyük burun ucuna sahip olanlar.
Burunun bir kısmının simetrisi bozulacak şekilde yaralanan kişiler.
İç burun yapısındaki düzensizlikler nedeniyle solunum problemleri yaşayanlar.”
Op. Dr.Hakan Demirel son olarak şunları söyledi; “Burun estetiği ameliyatı, çeşitli etkilere bağlı olarak oluşan burun bölgesindeki deformasyonların giderilmesi amacıyla da uygulanır. Bu deformasyonların ortaya çıkardığı nefes alma, düzensiz görüntü gibi problemlerin giderilmesi amacıyla çeşitli teknikler kullanılarak uygulanabilir. Bu uygulamalar hasta özelinde belirlenir. Uygulama ile amaçlanan görünüm yüzün geri kalanıyla tam olarak uyum sağlayan, yapay bir görüntü olmadan doğal ama gösterişli bir burun elde etmektir. Operasyon, açık ve kapalı teknik olmak üzere en basit anlatımıyla temelde iki teknik olarak uygulanır, bunlara ek olarak ameliyatsız teknik ile de uygun hastalarda onarım yapılabilmektedir.Unutulmamalı ki günümüzde gelişen teknoloji ile artık burun operasyonları morluk olmadan ve kırma olmadan da gerçekleşebiliyor.Sizin için en uygun yöntemi plastik cerrahınıza muayene olduktan sonra, doktorunuzun önerileri doğrultusunda vermeniz en sağlıklı karar olacaktır.”

Dr. Hakan Demirel: Burun estetiği morluksuz ve kırmadan mümkün

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