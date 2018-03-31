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Dr. Hakan Demirel: “Revizyon burun estetiği, burun estetiği ameliyatında ikinci şans”

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2018 14:59 | Son Güncelleme

Revizyon burun estetiğinin daha önce estetik operasyon geçirmiş burunlarda çıkan sorunları düzeltmek için yapılan bir ameliyat olduğunu belirten Op.

Dr. Hakan Demirel: “Revizyon burun estetiği, burun estetiği ameliyatında ikinci şans”

Revizyon burun estetiğinin daha önce estetik operasyon geçirmiş burunlarda çıkan sorunları düzeltmek için yapılan bir ameliyat olduğunu belirten Op. Dr. Hakan Demirel, "Revizyon burun estetiği, burun estetiği ameliyatında ikinci şans” dedi.
Clinicpark Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Demirel, “Revizyon burun estetiği operasyonları, daha önceden yapılmış burun ameliyatlarının ortaya çıkardığı sonuçlardan memnun olmayan hastalara uygulanan operasyonlardır. Bu operasyonların yapılmasının temel sebebi, önceki burun ameliyatının sonuçlarının beklentileri karşılamıyor oluşu ya da ortaya çıkan problemli görünümün yanı sıra bazı medikal problemleri içeriyor olmasıdır. Örneğin nefes almada zorluk, sık burun kanaması vb. Bir hastaya ilk kez uygulanan burun estetiği ameliyatı dahi, sonuçlarının öngörülebilirliği açısından zor ameliyatlar sınıfına girmektedir. Her hastaya ayrı planlama yapma gerekliliği süreci standart hale getirmeyi engellerken, sonuçların da stabil olmasının önüne geçmektedir. Revizyon burun estetiği operasyonları ise bu ilk problemlere ek olarak ilk operasyonun ortaya çıkardığı sonuçlarla da mücadeleyi gerektirdiği için ekstra bir zorluk taşımaktadır” dedi.
Revizyon burun estetiği operasyonlarının daha önceki burun estetiği ameliyatından memnun olmayan hastalara yapıldığını ifade eden Op. Dr. Demirel, “Bu memnuniyetsizliğin sebepleri çeşitli olabilmektedir. Genelde problemlerin ortaya çıkmasına sebep olan bazı durumlar mevcuttur. Operasyon öncesinde cerrah-hasta diyaloğunun tam olarak kurulamaması; cerrahın uzmanlık seviyesinin mevcut operasyonu yapmaya yeterli olmaması veya hesapta olmayan değişkenlerin operasyona dahil olmasıyla sonuçlar istenenden farklı olabilmektedir. O veya bu sebepten istenmeyen sonuçların burun estetiği operasyonunu takip eden süreçte ortaya çıkması sonucu hastalar tarafından ikinci bir burun estetiği operasyonu talep edilmektedir. Bu operasyonlar ise revizyon burun estetiği operasyonları olarak tanımlanmaktadır. Ancak ilk operasyonun sonuçları, revizyon burun estetiği operasyonlarının sonuçlarını ciddi derecede etkilediği için daha fazla uzmanlık, tecrübe ve özen gerektirmektedir” diye konuştu.

“Revizyon burun estetiği operasyonu cerrahiden önce ciddi bir planlama aşamasıyla başlar”
Revizyon burun estetiği öncesi planlama aşamasının önemli olduğunu kaydeden Op. Dr. Demirel, “Hastanın yüz yapısının incelenmesi, ideal burun oranının belirlenmesi, diğer operasyonun başarısız geçmesine sebep olan nedenlerin bulunarak bunların düzeltilmesi gibi maddelerle başlayan planlama aşaması; hasta psikolojisinin düzeltilmesi ve hastanın operasyona hazır hale getirilmesi şeklinde devam eder. Gerekli durumlarda kaburgadan veya kulaktan kıkırdak da alınabilmektedir. Genellikle genel anestezi altında uygulanan operasyonla burun tekrar şekillendirilerek öncesinde planlanan oranlara ve şekle getirilir. Operasyon yapılırken dikkat edilmesi gereken, önceki operasyonun ortaya çıkardığı ve ilk gözlemde öngörülemeyen durumların ortaya çıkma ihtimalidir. Başarısız geçen ikinci bir burun estetiği ameliyatını hasta psikolojisinin kaldırması kolay olmadığı için revizyon burun estetiği operasyonları alanında uzman cerrahlar tarafından uygulanmalıdır. Operasyonu takip eden süreçte yaklaşık bir yıllık kontrol süresi, operasyonun ne kadar ciddi olduğunu anlamak için daha net bir fikir ortaya koyacaktır. Operasyondan sonra ortaya çıkan şişlik ve morluklar günler içerisinde azalmaktadır” açıklamalarında bulundu.

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