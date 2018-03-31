Revizyon burun estetiğinin daha önce estetik operasyon geçirmiş burunlarda çıkan sorunları düzeltmek için yapılan bir ameliyat olduğunu belirten Op. Dr. Hakan Demirel, "Revizyon burun estetiği, burun estetiği ameliyatında ikinci şans” dedi.

Clinicpark Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Demirel, “Revizyon burun estetiği operasyonları, daha önceden yapılmış burun ameliyatlarının ortaya çıkardığı sonuçlardan memnun olmayan hastalara uygulanan operasyonlardır. Bu operasyonların yapılmasının temel sebebi, önceki burun ameliyatının sonuçlarının beklentileri karşılamıyor oluşu ya da ortaya çıkan problemli görünümün yanı sıra bazı medikal problemleri içeriyor olmasıdır. Örneğin nefes almada zorluk, sık burun kanaması vb. Bir hastaya ilk kez uygulanan burun estetiği ameliyatı dahi, sonuçlarının öngörülebilirliği açısından zor ameliyatlar sınıfına girmektedir. Her hastaya ayrı planlama yapma gerekliliği süreci standart hale getirmeyi engellerken, sonuçların da stabil olmasının önüne geçmektedir. Revizyon burun estetiği operasyonları ise bu ilk problemlere ek olarak ilk operasyonun ortaya çıkardığı sonuçlarla da mücadeleyi gerektirdiği için ekstra bir zorluk taşımaktadır” dedi.

Revizyon burun estetiği operasyonlarının daha önceki burun estetiği ameliyatından memnun olmayan hastalara yapıldığını ifade eden Op. Dr. Demirel, “Bu memnuniyetsizliğin sebepleri çeşitli olabilmektedir. Genelde problemlerin ortaya çıkmasına sebep olan bazı durumlar mevcuttur. Operasyon öncesinde cerrah-hasta diyaloğunun tam olarak kurulamaması; cerrahın uzmanlık seviyesinin mevcut operasyonu yapmaya yeterli olmaması veya hesapta olmayan değişkenlerin operasyona dahil olmasıyla sonuçlar istenenden farklı olabilmektedir. O veya bu sebepten istenmeyen sonuçların burun estetiği operasyonunu takip eden süreçte ortaya çıkması sonucu hastalar tarafından ikinci bir burun estetiği operasyonu talep edilmektedir. Bu operasyonlar ise revizyon burun estetiği operasyonları olarak tanımlanmaktadır. Ancak ilk operasyonun sonuçları, revizyon burun estetiği operasyonlarının sonuçlarını ciddi derecede etkilediği için daha fazla uzmanlık, tecrübe ve özen gerektirmektedir” diye konuştu.