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Dr. Karaca: Kansızlık, birçok hastalığın habercisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

 ACIBADEM Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Zahide Karaca, kansızlık hastalığının toplumda en sık görülen kan hastalıklarının başında geldiğini ve birçok hastalığın da habercisi olduğunu söyledi.

Dr. Karaca: Kansızlık, birçok hastalığın habercisi

KAYSERİ, (DHA)- ACIBADEM Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Zahide Karaca, kansızlık hastalığının toplumda en sık görülen kan hastalıklarının başında geldiğini ve birçok hastalığın da habercisi olduğunu söyledi.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zahide Karaca, aneminin basit bir beslenme yetersizliğinden kaynaklanabileceği gibi kanser gibi ölümcül bir hastalığın da ilk işareti olabileceğine dikkat çekerek, "Kendini sürekli yorgun hissettiğini söyleyen bir kişi için çevresinin de ilk aklına gelen durum şüphesiz anemi, yaygın kullanılan ismiyle kansızlık oluyor. Aslında bu durum, kan miktarındaki azalmadan değil, kanımıza kırmızı rengini de veren alyuvarlarımızın içindeki oksijen taşıyan hemoglobin proteininin miktarının azalmasından kaynaklanıyor. Hemoglobin yapımında gerekli 3 besinsel faktör bulunuyor. Bunlar, demir, B 12 vitamini ve folik asit. Bu üçünden birinin olmaması durumunda hemoglobin yapılamıyor. Ancak bu değerler tamamen normalken de kansızlık oluşabiliyor. Kan yapım organı olan kemik iliğinin yeterli çalışmaması ya da hatalı üretim yapması, kanın damar içinde parçalanması ya da bir yerden kan kaybı sonucu anemi ortaya çıkabiliyor. En sık görülen demir eksikliği anemisi özellikle doğurganlık çağındaki kadınları etkiliyor" dedi.
Kanser ve anemi arasında bir ilişki olup olmadığını belirten Dr. Zahide Karaca, "Hastanın fizik muayenesinde hekim tarafından lenfadenopati, karaciğer ve dalak büyümesi gibi bazı bulgular tespit edilmesi halinde ve hastada ateş, gece terlemesi, kilo kaybı gibi eşlik eden başka şikayetler varsa kanserden şüphelenip araştırılması gerekir. Ayrıca, erişkin erkek hasta ya da menopoza girmiş kadınlar gibi kansızlık olması beklenmeyen hasta grubunda da kansızlık saptanması bu konuda şüphe uyandırabiliyor" ifadelerine yer verdi.

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