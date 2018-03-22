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Dr. Karaca: “Yaşlılarda hastalanmadan önceki tedavileri daha önemli”

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2018 10:16 | Son Güncelleme

Konya Hospital Başhekimi Op.

Dr. Karaca: “Yaşlılarda hastalanmadan önceki tedavileri daha önemli”

Konya Hospital Başhekimi Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, yaşlı popülasyonunun artışını sıklıkla düşmeler sonucu oluşan kırıklarla tespit ettiklerini belirterek, "Bu artışı olumsuz olarak yansıdığını görüyoruz. Bu nedenle de yaşlılarda kırılmadan önce ya da hastalanmadan önceki tedavilerin daha önemli olduğunu, koruyucu sağlık yöntemlerinin daha önem arz ettiğini vurgulamak istiyorum” dedi.
Dünyada her yıl 18-24 Mart tarihleri arasının Yaşlılar Haftası olduğunu söyleyen Başhekim Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, “Bizim ülkemizde de bu bağlamda bu yıl ki haftanın etkinliği yaşlılarda düşmenin ve ev kazalarının önlenmesi temasını içermekte. Gelişen teknoloji ve sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulmasıyla birlikte ortalama yaşam yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arttı. Buna paralel olarak yaşlı popülasyonunun yaşlı insan sayısının arttığını görmekteyiz. Sağlık camiası olarak biz bu yaşlı popülasyonunun artışını sıklıkla düşmeler sonucu oluşan kırıklarla tespit ediyoruz. Bu artışı olumsuz olarak yansıdığını görüyoruz. Bu nedenle de yaşlılarda kırılmadan önce ya da hastalanmadan önceki tedavilerin daha önemli olduğunu, koruyucu sağlık yöntemlerinin daha önem arz ettiğini vurgulamak istiyorum” dedi.

“Bastonlarla insanlar vücut ağırlığının daha azını çekiyor”
Yaşlılarda fizyolojik yetersizlikler bastonlarla katkı sağlanabileceğini söyleyen Op. Dr. Karaca, “Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan fizyolojik yetersizlikleri gidermeye yönelik tedbirler, bu mesela baston kullanmak tripot dediğimiz 3 ayaklı baston veya walker dediğimiz 4 ayaklı yürüteçlerin kullanılması, gözleri iyi görmeyenlerde gözlük kullanılması, işitme cihazlarının takılması gibi basit yöntemlerle bu yaşlı insanların hayattaki mücadelelerini kolaylaştıracak kazaları önlenecek bir çok basit yöntem mevcut. Bu yürüteçlerle bastonlarla insanlar vücut ağırlığının hem daha azını çekiyor, vücut olarak dengelerini daha kolay sağlayabiliyorlar. Çok basit bir tek baston bile bu işi rahatlıkla görebiliyor” ifadelerini kullandı.

"Yaşlılar için kaygan olmayan zeminleri tercih edin"
Yaşlı popülasyonundaki insanların yaşadığı mekanlarla ilgili tedbirlerin alınabileceğini kaydeden Op. Dr. Karaca, "Bir genç insanla yaşlı insanın yaşayacağı koşullar asla bir değildir. Yaşlı insanların yaşayacağı yerler halk arasında düz ayak olarak tabir edilen kapı girişlerinde basamak eşik olmaması, mümkün olduğu kadar aydınlık bir ortam, yerlerin kaymayan zeminle kaplanması... Özellikle banyo gibi yerlerde kaymayacak şekilde bir halı paspas gibi objelerin kullanılması tedaviden ziyade koruyucu yöntem olarak hem sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştıracak hem de yaşlı insanların hayat kalitesini yaşam koşullarını daha da kolaylaştıracaktır. Bunlar yapılacak küçük dokunuşlarla çeşitlendirilebilir. Ancak bütün bunlara rağmen yine de bu insanlarda ileri yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kemik erimesine bağlı patolojik kırık dediğimiz kırıklarla da karşılaşabiliyoruz. Bu bağlamda da bizim insanlara tavsiyemiz etrafında bulunan yaşlı insanların düşmesi durumunda hani basit bir ağrı olarak algılayıp da hastayı olduğu gibi bırakmamaları en yakın bir sağlık merkezine bu insanları ulaştırmalarını öneririz. Neticede hepimiz ilerde bir yaşlı adayıyız, bu konuda bütün insanların duyarlı olmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

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