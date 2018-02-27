Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Konukçu, “Kalp krizi belirtilerinden sol kol uyuşması abartılıyor. Krizde, uyuşmanın beraberinde genellikle yürürken nefes darlığı ve göğüste baskı hissi görülür” dedi.

Tarsus Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin aylık buluşmalarının konuğu olan Medical Park Tarsus Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Konukçu, kalp krizi belirtilerinden sol kol uyuşmasının abartıldığını söyledi. Dr. Konukçu, “Sol kol uyuşması tek başına kalp krizi belirtisi değildir. Krizlerde genellikle uyuşma çeneye doğru ilerler ve beraberinde göğüste baskı hissi görülür. Ayrıca kişi yürürken ya da efor gerektiren başka bir hareket yaparken nefes darlığı yaşar” diye konuştu. Uzm. Dr. Konukçu bu belirtilerin görülmesi halinde 1 saat içinde müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Damar 2 yöntemli açılıyor

Kalp krizinin, kalp damarının tamamının tıkanması sonucu gerçekleştiğini kaydeden Uzm. Dr. Konukçu, “Kalp krizlerinin yaklaşık yüzde 95’inde, tıkanan damar stent takılarak açılır. Yüzde 5’ine ise bypass ameliyatı uygulanır” dedi.

Dr. Konukçu, yanında getirdiği stenti katılımcılara göstererek nasıl takıldığını anlattı. Anjiyonun ise kalbin görüntülenmesi işlemi olduğunu ve tedavi etmediğini belirten Dr. Konukçu, “Anjiyo korkulacak bir işlem değildir. Kalp damarlarının durumunun incelenmesi için en iyi tetkik yöntemidir” diye konuştu.