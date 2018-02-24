Dr. Mehmet Öz’e, Amerikan Türk Cemiyeti Üstün Başarı Ödülü

Amerikan Türk Cemiyeti, 2 Mayıs tarihinde New York’ta bulunan The Plaza Oteli’nde Dr. Mehmet Öz’ü ağırlayacak. Amerika’daki pek çok kişinin yaşam kalitesinin geliştirilmesinde yapmış olduğu önemli katkılardan ötürü Dr. Öz’e, Gala Başkanı Martha Stewart tarafından Amerikan Türk Cemiyeti Üstün Başarı Ödülü verilecek.

Amerikan Türk Cemiyeti Başkanı Murat Köprülü, "2018 Amerikan Türk Cemiyeti Gala Onur Sahibi Dr. Mehmet Öz’ün geleneksel tıp, kardiyak cerrahi, bütünsel tıp, sağlıklı yaşam, en çok satan kitapları yayınlanması ve Emmy ödüllü multi-medya programını yönetmesi ve baş rolünü üstlenmesi gibi alanlarda çok uzmanlığını ve çok yönlü beceri ve başarılarını kutlamaktan onur duyuyoruz. Mehmet, pek çok alandaki mükemmeliyetçiliği ile bizlere en iyisini getirdi ve günlük yaşantılarımızda amaçlarımız doğrultusunda daha fazlasını çabalamamamızı sağladı" dedi.