Kulak Burun Boğaz Uzman Dr. Nurdoğan Ata, ani işitme kayıplarının tedavi edilebilen bir rahatsızlık olduğunu söyleyerek, "Ani işitme kaybı hastalarının bazıları kendiliğinden iyileşmektedir. İyileşmede en önemli faktörlerden biri tedaviye erken başlamaktır" dedi.
Medicana Konya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzman Dr. Nurdoğan Ata, ani işitme kayıplarının tedavi edilebilen bir rahatsızlık olduğunu belirterek, tedavi süreci ve nedenleri hakkında bilgi verdi.
"AİK da tek belirti işitme azlığı olabileceği gibi, çınlama, baş dönmesi, kulakta dolgunluk ve basınç hissi de eşlik edebilir"
Uzman Dr. Ata, "Aniden duyma kaybı olarak bilinen (AİK) genellikle sebebi bilinmeyen, çoğunlukla tek kulakta görülen saniyeler ile 72 saat arasında gelişen işitme azlığıdır. Ani işitme kaybı hemen tedaviye başlanması gereken acil bir hastalıktır. Ülkemizde AİK gelişen hastalarımızın bazıları işitme azlığını çoğunlukla kulak pisliğine, kulağa su kaçmasına, enfeksiyona bağlayarak doktora gelmemekte ya da geç gelmektedir. AİK tedavisine geç başlama tedavi etkinliğini azaltmaktadır. Ani işitme kaybının çoğunlukla sebebi bilinmez. Viral hastalıklar, nörolojik hastalıklar, damarsal ve kan hastalıkları, bazı ilaçlar, travma, immünite hastalıkları, beyin tümörleri gibi bir çok durum etken olabilir. AİK hastalarının kulak kanalı ve kulak zarı muayeneleri normaldir. Tanı işitme testi ile konur. Hastaların çoğu uyandıklarında bir kulakta işitme kaybı olduğunu fark ettiklerini ya da cep telefonu ile konuşurken bir kulakta işitmede azalma olduğunu fark ettiklerini söylerler. AİK da tek belirti işitme azlığı olabileceği gibi, çınlama, baş dönmesi, kulakta dolgunluk ve basınç hissi de eşlik edebilir. İşitme kaybı derecesi hafif olabileceği gibi çok şiddetli işitme kaybına varabilen derecelerde farklılık gösterir" diye konuştu.
Ani işitme kaybı kimlerde görülür ve tedavi süreci
Ani işitme kaybı hastalığı her yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte orta yaş grubunda daha sık olduğunu kaydeden Dr. Ata, ani işitme kaybının kadınlar ve erkeklerde eşit olarak görüldüğünü, sağ ve sol kulakta görülme sıklığının farklı olmadığını aktararak şunları söyledi:
"AİK hastalarının bazıları kendiliğinden iyileşmektedir. İyileşmede en önemli faktörlerden biri tedaviye erken başlamaktır. Tedaviye 4 hafta geçtikten sonra başlamak iyileşmeyi olumsuz etkilemektedir. Bunun yanında işitme kaybı hafif ve orta olanlarda iyileşme daha hızlı olmaktadır. Hastalığın tedavisinde tüm dünyada steroidler (Kortizon) ilk tedavi olarak kullanılmaktadır. Steroid kullanımı şeker hastalığı, tansiyon gibi hastalıklar nedeniyle riskli olan hastalar ve baş dönmesine eşlik eden hastalar hastaneye yatırılarak tedavi edilebilir. Son yıllarda kulak içine ilaç verilmesi olarak bilinen intratimpanik enjeksiyon tedavisi AİK hastalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemle poliklinikte güvenli, hızlı, hastalar tarafından kolay tolere edilebilen bir şekilde kulak içi kortizonlu ilaç verilmektedir. Böylelikle ağızdan, damardan ya da iğne olarak kullanılan kortizonların neden olabileceği kemik erimesi, tansiyon yükselmesi, şeker yükselmesi, kilo alımı, cilt değişiklikleri, tüylenme ve mide problemleri oluşmamaktadır. Ayrıca kulak içi enjeksiyon tedavisi diğer tedaviler etkisiz kaldığında kurtarma tedavisi olarak da kullanılabilir. Yine bu yöntem diğer tedavi şekilleriyle birlikte de kullanılabilir. AİK tedavisinde kortizonlu ilaçlar dışında anti viral ilaçlar, damar genişletici ilaçlar ve hiperbarik oksijen tedaviside kullanılabilir."
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