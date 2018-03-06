Kulak Burun Boğaz Uzman Dr. Nurdoğan Ata, ani işitme kayıplarının tedavi edilebilen bir rahatsızlık olduğunu söyleyerek, "Ani işitme kaybı hastalarının bazıları kendiliğinden iyileşmektedir. İyileşmede en önemli faktörlerden biri tedaviye erken başlamaktır" dedi.

Medicana Konya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzman Dr. Nurdoğan Ata, ani işitme kayıplarının tedavi edilebilen bir rahatsızlık olduğunu belirterek, tedavi süreci ve nedenleri hakkında bilgi verdi.

"AİK da tek belirti işitme azlığı olabileceği gibi, çınlama, baş dönmesi, kulakta dolgunluk ve basınç hissi de eşlik edebilir"

Uzman Dr. Ata, "Aniden duyma kaybı olarak bilinen (AİK) genellikle sebebi bilinmeyen, çoğunlukla tek kulakta görülen saniyeler ile 72 saat arasında gelişen işitme azlığıdır. Ani işitme kaybı hemen tedaviye başlanması gereken acil bir hastalıktır. Ülkemizde AİK gelişen hastalarımızın bazıları işitme azlığını çoğunlukla kulak pisliğine, kulağa su kaçmasına, enfeksiyona bağlayarak doktora gelmemekte ya da geç gelmektedir. AİK tedavisine geç başlama tedavi etkinliğini azaltmaktadır. Ani işitme kaybının çoğunlukla sebebi bilinmez. Viral hastalıklar, nörolojik hastalıklar, damarsal ve kan hastalıkları, bazı ilaçlar, travma, immünite hastalıkları, beyin tümörleri gibi bir çok durum etken olabilir. AİK hastalarının kulak kanalı ve kulak zarı muayeneleri normaldir. Tanı işitme testi ile konur. Hastaların çoğu uyandıklarında bir kulakta işitme kaybı olduğunu fark ettiklerini ya da cep telefonu ile konuşurken bir kulakta işitmede azalma olduğunu fark ettiklerini söylerler. AİK da tek belirti işitme azlığı olabileceği gibi, çınlama, baş dönmesi, kulakta dolgunluk ve basınç hissi de eşlik edebilir. İşitme kaybı derecesi hafif olabileceği gibi çok şiddetli işitme kaybına varabilen derecelerde farklılık gösterir" diye konuştu.