Dr. Öğr. Üyesi Özge Seçmeler: Tüketici ürün etiketlerini iyi okumalı

İSTANBUL ,(DHA) - SON yıllarda yapılan çalışmalar ve sosyal kampanyalar ile tüketiciler yiyecek ve içecekler konusunda daha bilinçlendi. Tüketiciler artık sağlık açısından daha güvenilir ve katkısız ürünlere yöneldi. Tüketimdeki bu eğilim üreticileri de etkiledi ve ürün ambalajlarında ‘doğal’ ibaresi görülmeye başlandı. Konuyla ilgili konuşan Dr. Öğr. Üyesi Özge Seçmeler, “Ürün etiketlerini iyi okunmalı. Üreticiyi sorgulayabilmesi için tüketici eğitilmeli” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Özge Seçmeler, “Tüketici, etiketinde ‘doğal’ ya da ‘organik’ ibaresi bulunan ürünlere yöneliyor. Ürün etiketlerini iyi okunmalı. Üreticiyi sorgulayabilmesi için tüketici eğitilmeli. Tüketiciye güven vermek için uygulanan etikette karekod uygulaması yaygınlaşmalı” dedi.

“NET OLMAYAN İFADELER VAR”

Medya organlarının da desteğiyle tüketicinin sağlık ve gıda güvenliği hassasiyetinin arttığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Özge Seçmeler, “Tüketiciler, ürün etiketinde ‘doğal’ ibaresi gördüklerinde daha sağlıklı oldukları düşüncesiyle bu ürünlere yöneliyorlar. Türk Gıda Kodeksi ve uluslararası yönetmelikleri bu alanda net olmayan ifadeleri içeriyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin doğal gıda tanımı, ‘yapay sentetik bileşenler ya da katkı maddeleri içermeyen gıda’ şeklinde. Gıdaya uygulanan diğer işlemlerinden ise hiç bahsetmiyor” dedi.