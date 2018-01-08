Dr. Okumuş: Çocuğunuz yemek yemiyorsa bağımsızlığını ilan etmiştir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Erten Okumuş, çocuklara yemek yeme alışkanlığı kazandırmak için anne ve babalara düşen görevler hakkında bilgi verdi. Çocuklarda çok sık görülen iştahsızlık probleminin anne ve babanın hayatlarını kabusa çevirdiğini söyleyen Dr. Okumuş, "Çocuk doktorlarına başvuru yapan hastaların yüzde 40'ı çocuğunun yemek yememesinden şikayet eder. Öncelikle iştahsızlığın organik bir sebebi olmadığı araştırılmalıdır. İştahsızlığı değerlendirirken iyi bir öykü ve fizik muayene şarttır. Çocuğun kronik bir hastalığı olup olmadığı araştırılmalıdır. Çocuğun kilo ve boyunun normal büyüme eğrilerinde olması bizim için önemlidir. İzlem sırasında büyüme eğrilerinde düşme ileri inceleme gerektirir" diye konuştu.

"ÇOCUĞUNUZ YEMEK YEMİYORSA BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETMİŞTİR"

DHA'nın haberine göre; normal boy ve kiloya sahip olan çocuğun yemek yememesinin bağımsızlığının başlangıcı olduğunu belirten Dr. Okumuş, "1- 5 yaş arası çocuklarda yiyecekleri reddetme veya zorla yeme sıkça görülen bir sorundur. Bu çocukların yemek yememe şikayetiyle doktora başvurulduğunda yapılan fizik muayeneleri sonucunda çoğu normal boy ve kiloya sahiptir. Bu durum aslında normal kişilik gelişiminin göstergesidir ve çocuğun bağımsızlığının başlangıcıdır. Çocuğun boy ve kilo gelişimi yeterli ise çocuk kendine yetecek kadar yemek yiyordur ama ebeveynin istediği kadar yemiyordur, problem bu noktada başlar. Mutsuz anne ve baba çocuğunu da mutsuz eder ve her öğün evde kabusa dönüşür" diye konuştu.