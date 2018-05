Dr. Savon Şampuanları ile kişisel bakım devrimi

SLS, ALES, boya, tuz, paraben gibi zararlı maddeler içermeyen Dr. Savon saç bakımı ürünleri, İsviçre laboratuvarlarında en iyi aktif maddeler kullanılarak tasarlanıyor. Üstün özellikleri ile benzer markalardan ayrılan Dr. Savon, saçlarınızın sağlıklı uzaması ve yapısının korunmasını sağlıyor. Tamamen zararsız etken madde içeriği ile her saça özel tasarlanan saç bakım ürünleri, Dr.Savon online satış platformu ile her yaştan kadın ve erkeğin buluşma noktası oluyor. Saç bakımını önemseyen ve saçlarına gerekli özeni göstermek isteyenlerin şampuan seçimi olan Dr. Savon ürünleri, Türkiye’nin ilk ve tek kişiselleştirilebilir saç bakım hizmetini veriyor. Saç bakımı için kişiye özel en doğru formülün oluşturulması konusunda yol gösteren Dr. Savon, hedeflenen saç bakımına ulaşabilmenizi sağlıyor. Dr. Savon’un hazırladığı saç anketini dolduranlara özel olarak yeniden düzenlenen saç şampuanı formülleri ile kişisel şampuanlar yaratılabiliyor. Markanın kendine ait 10 milyonun üzerindeki formüllerinden sizde bu anketi doldurarak saç gereksiniminize ve saç tipinize en uygun saç bakım kompleksini elde edebilirsiniz.

İSTEKLERİNİZİ BELİRTİN ŞAMPUANINIZ HAZIRLANSIN



Her saç tipine her saç ihtiyacına uygun olarak formüle edilebilen Dr. Savon şampuanları saçlarınızı gerçek anlamda önemsiyor. Saçlarınızın kendine özgü her bir özelliğe karşılık veren ve bu özellikleri destekleyen etken maddeleri kullanarak tamamen size özel eşsiz bir saç bakım karışımı hazırlayan Dr. Savon, saç bakımı hizmetiyle farkını ortaya koyuyor. Kullanıcılarına verdiği bu ayrıcalık nedeni ile vazgeçilmez bir saç bakım markası olmayı hedefleyen Dr. Savon, her geçen gün bu hedefine bir adım daha yaklaşmanın haklı gururunu yaşıyor.

www.drsavon.com adresine giderek sizler için hazırlanan anketi doldurabilir ve saçınızla ilgili kriterler hakkında gerekli bilgileri vererek Dr. Savon’un uzman ekibinin sizler için özel olarak hazırladığı formüle kavuşabilirsiniz. Hazırlanan Dr. Savon ürününün en kısa sürede size ulaşması sağlanıyor. Adresinize gelen ürün içeriklerini kullanarak kendiniz saçınızın gereksinim duyduğu karışımı hazırlayabilirsiniz. Cansu Dengey, Aysun Gürbüz, Sebile Ölmez, Ece Targıt ve daha birçok Youtube vloggerı tarafından kullanılan ve tavsiye edilen Dr. Savon saç bakım ürünleri, tarafsız kullanıcılar tarafından da denenerek de öneriliyor.

Dr. Savon şampuanının en güzel özelliklerinden biri de değişen mevsime, saç tipinizde oluşan yıpranmalara göre formülünü dilediğiniz zaman değiştirebilmesi oluyor. Şampuan kullanımında sıkıcılığı ortadan kaldıran Dr. Savon ürünleri ile saç bakımınızda devrim yaratabilirsiniz.