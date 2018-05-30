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Dr. Savon Şampuanları ile kişisel bakım devrimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.05.2018 10:32 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk ve tek kişiselleştirilebilir şampuanı Dr. Savon, saç bakım ürünü sektöründe ezberleri bozuyor.

Dr. Savon Şampuanları ile kişisel bakım devrimi

Saç yapısının kişiye özel olduğu bilinciyle hareket eden marka, en iyi şampuan üretmede sektörünün lideri oluyor. Her saç yapısına uygun olarak kişiselleştirilebilir şampuan hayalini gerçekleştiren Dr. Savon, devrim niteliğindeki hareketiyle adından söz ettiriyor. Saç şampuanı sektörüne yeni bir soluk getirerek en iyi şampuanı üretmeyi başaran marka, saç bakımı konusundaki performansı ile göz dolduruyor.

SAÇ TİPİNİZE EN UYGUN ŞAMPUANI KULLANIN

Saç bakımı pazarında kişiselleştirilmiş şampuan ürünü ile ilk olan Dr. Savon, Türkiye’de ilk olan şampuanını online platformda satışa sunuyor. Piyasada yer alan ve her saçın kendine özgü özelliklerini göz ardı eden şampuan markalarının aksine kişiselleştirilebilir şampuan ürünü ile saçlarınızın karakteristik yapısına uygun bir kullanıma imzasını atan marka, saçlarınızda oluşan problemleri tek bir ürün içeriği ile ortadan kaldırıyor. Düz ya da kıvırcık, normal, yağlı ya da kuru saçlara özel farklı bileşikler kullanılarak tasarlanan Dr. Savon saç bakım ürünleri, saçlarınıza hak ettiği özeni gösteriyor. Saç yapınız, saç tipiniz, saçınızın nem durumu ve saç hedefleriniz göz önüne alınarak uzman bir ekiple geliştirilen özel formüle sahip Dr. Savon saç şampuanları, saçınızın tüm gereksinimlerini sağlıklı bir şekilde karşılıyor.

SLS, ALES, boya, tuz, paraben gibi zararlı maddeler içermeyen Dr. Savon saç bakımı ürünleri, İsviçre laboratuvarlarında en iyi aktif maddeler kullanılarak tasarlanıyor. Üstün özellikleri ile benzer markalardan ayrılan Dr. Savon, saçlarınızın sağlıklı uzaması ve yapısının korunmasını sağlıyor. Tamamen zararsız etken madde içeriği ile her saça özel tasarlanan saç bakım ürünleri, Dr.Savon online satış platformu ile her yaştan kadın ve erkeğin buluşma noktası oluyor. Saç bakımını önemseyen ve saçlarına gerekli özeni göstermek isteyenlerin şampuan seçimi olan Dr. Savon ürünleri, Türkiye’nin ilk ve tek kişiselleştirilebilir saç bakım hizmetini veriyor. Saç bakımı için kişiye özel en doğru formülün oluşturulması konusunda yol gösteren Dr. Savon, hedeflenen saç bakımına ulaşabilmenizi sağlıyor. Dr. Savon’un hazırladığı saç anketini dolduranlara özel olarak yeniden düzenlenen saç şampuanı formülleri ile kişisel şampuanlar yaratılabiliyor. Markanın kendine ait 10 milyonun üzerindeki formüllerinden sizde bu anketi doldurarak saç gereksiniminize ve saç tipinize en uygun saç bakım kompleksini elde edebilirsiniz. 

İSTEKLERİNİZİ BELİRTİN ŞAMPUANINIZ HAZIRLANSIN

Her saç tipine her saç ihtiyacına uygun olarak formüle edilebilen Dr. Savon şampuanları saçlarınızı gerçek anlamda önemsiyor. Saçlarınızın kendine özgü her bir özelliğe karşılık veren ve bu özellikleri destekleyen etken maddeleri kullanarak tamamen size özel eşsiz bir saç bakım karışımı hazırlayan Dr. Savon, saç bakımı hizmetiyle farkını ortaya koyuyor. Kullanıcılarına verdiği bu ayrıcalık nedeni ile vazgeçilmez bir saç bakım markası olmayı hedefleyen Dr. Savon, her geçen gün bu hedefine bir adım daha yaklaşmanın haklı gururunu yaşıyor.

www.drsavon.com adresine giderek sizler için hazırlanan anketi doldurabilir ve saçınızla ilgili kriterler hakkında gerekli bilgileri vererek Dr. Savon’un uzman ekibinin sizler için özel olarak hazırladığı formüle kavuşabilirsiniz. Hazırlanan Dr. Savon ürününün en kısa sürede size ulaşması sağlanıyor. Adresinize gelen ürün içeriklerini kullanarak kendiniz saçınızın gereksinim duyduğu karışımı hazırlayabilirsiniz. Cansu Dengey, Aysun Gürbüz, Sebile Ölmez, Ece Targıt ve daha birçok Youtube vloggerı tarafından kullanılan ve tavsiye edilen Dr. Savon saç bakım ürünleri, tarafsız kullanıcılar tarafından da denenerek de öneriliyor.  

Dr. Savon şampuanının en güzel özelliklerinden biri de değişen mevsime, saç tipinizde oluşan yıpranmalara göre formülünü dilediğiniz zaman değiştirebilmesi oluyor. Şampuan kullanımında sıkıcılığı ortadan kaldıran Dr. Savon ürünleri ile saç bakımınızda devrim yaratabilirsiniz.

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Dr. Savon Şampuan Saç Bakımı

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