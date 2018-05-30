Dr. Savon Şampuanları ile kişisel bakım devrimi

Saç yapısının kişiye özel olduğu bilinciyle hareket eden marka, en iyi şampuan üretmede sektörünün lideri oluyor. Her saç yapısına uygun olarak kişiselleştirilebilir şampuan hayalini gerçekleştiren Dr. Savon, devrim niteliğindeki hareketiyle adından söz ettiriyor. Saç şampuanı sektörüne yeni bir soluk getirerek en iyi şampuanı üretmeyi başaran marka, saç bakımı konusundaki performansı ile göz dolduruyor. SAÇ TİPİNİZE EN UYGUN ŞAMPUANI KULLANIN



Saç bakımı pazarında kişiselleştirilmiş şampuan ürünü ile ilk olan Dr. Savon, Türkiye’de ilk olan şampuanını online platformda satışa sunuyor. Piyasada yer alan ve her saçın kendine özgü özelliklerini göz ardı eden şampuan markalarının aksine kişiselleştirilebilir şampuan ürünü ile saçlarınızın karakteristik yapısına uygun bir kullanıma imzasını atan marka, saçlarınızda oluşan problemleri tek bir ürün içeriği ile ortadan kaldırıyor. Düz ya da kıvırcık, normal, yağlı ya da kuru saçlara özel farklı bileşikler kullanılarak tasarlanan Dr. Savon saç bakım ürünleri, saçlarınıza hak ettiği özeni gösteriyor. Saç yapınız, saç tipiniz, saçınızın nem durumu ve saç hedefleriniz göz önüne alınarak uzman bir ekiple geliştirilen özel formüle sahip Dr. Savon saç şampuanları, saçınızın tüm gereksinimlerini sağlıklı bir şekilde karşılıyor.

SLS, ALES, boya, tuz, paraben gibi zararlı maddeler içermeyen Dr. Savon saç bakımı ürünleri, İsviçre laboratuvarlarında en iyi aktif maddeler kullanılarak tasarlanıyor. Üstün özellikleri ile benzer markalardan ayrılan Dr. Savon, saçlarınızın sağlıklı uzaması ve yapısının korunmasını sağlıyor. Tamamen zararsız etken madde içeriği ile her saça özel tasarlanan saç bakım ürünleri, Dr.Savon online satış platformu ile her yaştan kadın ve erkeğin buluşma noktası oluyor. Saç bakımını önemseyen ve saçlarına gerekli özeni göstermek isteyenlerin şampuan seçimi olan Dr. Savon ürünleri, Türkiye’nin ilk ve tek kişiselleştirilebilir saç bakım hizmetini veriyor. Saç bakımı için kişiye özel en doğru formülün oluşturulması konusunda yol gösteren Dr. Savon, hedeflenen saç bakımına ulaşabilmenizi sağlıyor. Dr. Savon’un hazırladığı saç anketini dolduranlara özel olarak yeniden düzenlenen saç şampuanı formülleri ile kişisel şampuanlar yaratılabiliyor. Markanın kendine ait 10 milyonun üzerindeki formüllerinden sizde bu anketi doldurarak saç gereksiniminize ve saç tipinize en uygun saç bakım kompleksini elde edebilirsiniz.