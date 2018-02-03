Kahramanmaraş Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binasında görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şemi Atilla, kadınların tuz ruhu, deterjan, çamaşır suyu ve yumuşatıcı gibi temizlik ürünlerini karıştırıp kullanmamaları gerektiğini söyledi.

Dr. Atilla, temizlik ürünleri kullanımı sebebiyle yılda ortalama 50 bin kadının kimyasal zehirlenmeye maruz kalındığını belirtildiğini hatırlatarak, temizlik maddelerinden zehirlenen kadınların cilt ve gözlerinde yanmalar oluştuğunu söyledi. Dr. Atilla, "Temizlik amacıyla kullanılan temizlik ürünlerinin çoğu, aslında özellikle bizim hasta gruplarımızdan astımı kronik bronşiti olan KOAH diye bilinen hastalıklarda şiddetini artmaya neden olmaktadır. Onun dışında gözden ciltte başlamak üzere gözde sulanma, yanma, tahrişi, aynı şekilde ciltte de yanma ve tahriş başlayarak üst ve alt solunum yollarını etkileyebilir. Hatta bazen hayati tehlikeye sebep olan solunum sıkıntısına sebep olabilir. Burada yapılan en büyük hatalardan bu temizlik ürünlerinden en fazla tuz ruhu ve çamaşır suyunun daha iyi temizleyeceği düşüncesiyle karıştırılmasıdır. Öncelikle aldığımız ürünün ne olduğunu okumamız lazım. Çamaşır suyu ve tuz ruhu banyo tuvalette çok fazla kullanılıyor, bu tarz temizliklerde havalandırmanın çok iyi olması gerek. Eğer astımı varsa hastanın olabildiğince doğal ürünleri tercih edebilir. Sprey ile yapılan temizliklerde doğrudan alana değil de beze sıkıp öyle kullanırlarsa nefes yoluyla alma ihtimali daha da azalmaktadır. Temizlik ürünlerini, çocukların ulaşamayacağı ve kapalı ortamlarda tutmak gerekir. Eğer içildiyse asla kusturulmaması gerekiyor ve mutlaka acile başvurulması gerekiyor" diye konuştu.

Temizlik ürünlerini birbirine karıştırmadığını söyleyen ev hanımı Meral Çocuk, "Sirke ile çamaşır suyunu birleştirip kullanmayın çok zararlı. Temizlik ürünlerinin doğal olması çok önemli, doğal olan temizlik ürünü insan sağlığına da daha az zararı oluyor" dedi.