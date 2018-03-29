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Dr. Seren: “Uykunuzda nefesiniz kesiliyorsa, uyku apnesi olabilirsiniz”

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.03.2018 16:49 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Doç.

Dr. Seren: “Uykunuzda nefesiniz kesiliyorsa, uyku apnesi olabilirsiniz”

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, “Gece uykunuzda nefesiniz kesiliyor ise bununla birlikte gün içinde kendinizi uykulu ve halsiz hissediyorsanız, ‘uyku apnesi’ olabilirsiniz” dedi.
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, insan hayatı için büyük risk taşıyan uyku apnesi hakkında önemli bilgiler verdi. Uyku apnesinin önemli bir sağlık sorunu olduğunun altını çizen Doç. Dr. Erdal Seren, “Uyku apnesi kısa bir tanımla 10 saniye ve üzerinde uykuda nefes durmasıdır. Özellikle günümüzde uyku apnesi hastalığı arttı. Bunun sebepleri beslenme, aşırı stres, uyku problemleri, kullanılan ilaçlar, genetik - hormonal problemler ve özellikle baş boyun bölgesindeki anatomik problemler. Tıkayıcı uyku apne hastalıkları hem oran olarak toplumda çok arttı hem de yaş olarak daha genç yaşlar düzeyine kadar indi. Artık 22 ile 30 yaşları arasında da daha sık apne hastaları tedavi için bizlere başvurmaya başladı. Özellikle gençler bizim için en önemli noktadır. Uyku apnesi hem sağlıklarını hem de iş yerlerinde çalışma gücü kaybı, dikkat dağınıklığı ve iş kazası riski oluşturarak sosyoekonomik sorunları da beraberinde getiren bir hastalıktır” diye konuştu.
Hastalığın tedavi ve tanı aşamalarından da bahseden Dr. Erdal Seren, şunları söyledi:
“Uyku apnesi tanısı koyulmuş hastalara öncelikle muayene edilip muayeneleri sonrası tıkanma sorunları çözülüp yani uyku apnesine sebep olacak sebepler bulunup ona göre ameliyat planlamamız gerekir. Anestezi alamayacak olan hastalar, santral apnesi dediğimiz beyinden veya kaslardan kaynaklı apne problemi olanlar, hormonal problemleri bağlılığına olanlar, kanama pıhtılaşması olan hastalar, ameliyat olamaz. Buna bağlı uyku maskesi önerilebilir. Ama onun dışında tıkanmaya bağlı gelen uyku apnesi hastalarımıza ameliyat öneriyoruz. Bunların ameliyatı tek bir ameliyat değildir. Sadece buruna yönelik ameliyatlar uyku apnesini düzeltmeye tek başına yetmiyor. Bize gelen hastaların yüzde 70-80’i en az bir defa burun ameliyatı olmuş hastalardır. Bu komplike bir hastalık olduğu için tıkanmaya bağlı yol açabilecek bütün oluşumlarının değerlendirilmesi lazım. Burundan başlayarak, burun kıkırdağı eğriliği, burun etlerindeki şişlikler, burun kanatlarında çökmeler, küçük dil uzaması, yumuşak damak sarkması, bademcik, dil kökündeki şişlikler ve çene yapısının hepsinin değerlendirilip bunlara yönelik kombine bir ameliyat yapılması gerekmektedir."

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