Dr. Sönmez ve Dr.Alahdab: Kapı, pencere açmak pasif içiciliği önlemez

Kapalı bir ortamda herhangi bir tütün ürününü tüketirken ortama salınan tütün dumanını orada bulunan insanların soluması pasif içicilik olarak tanımlanıyor. Tütün ürünü kullananların etrafındaki kişilerin de sağlığından da sorumlu olduklarını unutmamaları gerektiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanları Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, “Sigara içenler sadece kendilerini değil, özellikle hayatlarını paylaştıkları eşlerinin ve çocuklarının hayatlarını da riske atıyor” dedi. Dr. Sönmez ve Dr. Alahdab, kocası sigara içen ancak kendisi içmeyen kadınlarda akciğer kanseri gelişme riskinin, eşi ve kendisi sigara içmeyen kadınlara göre 1.2-2 kat yüksek olduğunu belirtti.

ÇOCUKLARIN HASTALIKLARA YAKALANMA RİSKİ ARTIYOR

Sigara içen bir bireyle aynı evde yaşayanlarda koroner kalp hastalığı riskinin sigara içilmeyen evde yaşayan bireylerle kıyaslandığında yüzde 20’ye yakın artış gösterdiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanları Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, “Her iki ebeveyni sigara içen çocuklarda solunum yolu hastalıkları riski, sigara kullanmayan ebeveynlere sahip çocuklarla kıyaslandığında yaklaşık yüzde 70 daha fazla. Çalışmalara göre, sigara içmeyen annelerin bebeklerinde zatürre ve bronşit nedeniyle hastaneye yatırılma oranı yüzde 9 iken, günde bir paketten fazla sigara içen annelerin bebeklerinde bu oran yüzde 31” dedi. Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, günde yarım paket veya daha fazla sigara içen anne-babaların çocuklarının herhangi bir solunum yolu hastalığından hastaneye yatma riski iki kat daha fazla olduğunu belirterek, “Sigara dumanı sinüzit, rinit, kistik fibroz ve bronşit ataklarını alevlendiriyor. Çocuklarda soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı sıklığını da artırıyor” açıklamasında bulundu.