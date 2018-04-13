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Dr. Topçu: Çocuklarda inmemiş testis kısırlığa neden olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 13:32 | Son Güncelleme

 ÇOCUK Cerrahisi Uzmanı Opr.

Dr. Topçu: Çocuklarda inmemiş testis kısırlığa neden olabilir

BURSA, (DHA)- ÇOCUK Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Perihan Topçu, çocuklarda inmemiş teşhis sorununda erken teşhisin önemine vurgu yaparak, rahatsızlığın ameliyatla başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini söyledi.
İnmemiş testis tanı ve tedavisi hakkında bilgi veren Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Perihan Topçu, "İnmemiş testis, erkek çocuklarda görülen cerrahi bir hastalıktır. Bebek anne karnında gelişimini tamamlarken testisler, böbreklerin hemen altında oluşurlar ve doğumdan bir süre önce kasık kanalından geçerek torbaya yerleşirler.Testislerin bu inişi yapamayıp torbaya yerleşmemesine inmemiş testis denir. Her 100 çocuktan 3'ünde testisler inmemiştir. Erken doğan bebeklerde ise bu durum daha sıktır" dedi.
İnmemiş testis tanısının çok kolay olduğunu belirten Opr. Dr. Topçu, normalde dikkatli bir ebeveynin bebeğinin altını açtığında iki testisin de torbada olduğunu rahatlıkla fark edebileceğini, şüphe olması durumunda da bir çocuk cerrahisi uzmanı veya çocuk üroloğu tarafından yapılan basit bir fiziki muayeneyle tanı konabileceğini kaydetti. Opr .Dr. Perihan Topçu, "Bazen muayene sırasında torbada görülen testis zaman zaman yukarı kaçabilir ki buna utangaç testis veya mobil testis denir. Bu inmemiş testisin bir varyasyonu olup genellikle cerrahi tedavi gerektirmez. Daha nadir olarak ise fizik muayenede testis hiç ele gelmeyebilir. Bu durumda iki şey söz konusudur. Ya testis karın içinde kalmıştır ya da testis hiç gelişmemiştir. Bu durumda da testisin karın içinde olup olmadığı laparoskopik olarak incelenir ve şayet varsa torbaya indirilir" diye konuştu.
KISIRLIĞA NEDEN OLABİLİR
İnmemiş testisin erken tanı ve tedavisinin çok önemli olduğunu belirten Opr .Dr. Topçu, "Burada amacımız, bu çocuklarda ilerde kalıcı olarak gelişebilecek testis fonksiyon kayıplarını ve hastalıklarını önlemektir. İnmemiş testis tedavi edilmediğinde ileride çocuklarda, üreme fonksiyonlarında azalma veya kayıp ya da testis kanseri gelişebilir. Ayrıca testis kendi etrafında dönerek çürüyüp yok olabilir veya yanlış yerde duran testis herhangi bir travmaya maruz kaldığında kolaylıkla yaralanabilir. Yine bu çocuklarda beraberinde kasık fıtığı gelişebilir. Ayrıca testisin eksik olmasından dolayı çocukta psikolojik ve kozmetik sorunlar görülebilir" dedi.
ASIL TEDAVİ CERRAHİ
Opr .Dr. Perihan Topçu, hastalığın tedavisi hakkında bilgi verirken, "İnmemiş testisin esas tedavisi cerrahidir. Testislerin inişi doğumdan sonra da devam ettiği için inmemiş testislerin yarısı bebek 6 aylık olunca kendiliğinden torbaya inmiş olur. İnmeyen testisler ise 6 ay ile en geç 1.5 yaş arasında mutlaka tedavi edilmelidir. İnmemiş testis ameliyatı basit bir ameliyat olup ameliyat sonrası birkaç saat gözlenen hastalar eve gönderilir. İnmemiş testiste, ameliyattan değil aksine ameliyata geç kalmaktan korkmalıyız" ifadelerini kullandı.

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