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Dr. Vecdi Bayramoğlu: “Etkileyici dudaklara sahip olmak hayal değil”

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2018 11:41 | Son Güncelleme

Estetik Dr.

Dr. Vecdi Bayramoğlu: “Etkileyici dudaklara sahip olmak hayal değil”

Estetik Dr. Vecdi Bayramoğlu, "İnce dudaklara sahipseniz dert etmeyin. Estetik olmadan, dolgun ve kusursuz dudaklara kavuşmak mümkün" dedi.
Clinicpark Estetik Dr. Vecdi Bayramoğlu, dudakların doğuştan ince yapılı, belli belirsiz bir şekilde olabileceğini belirterek, "Yaş ilerledikçe de dudaklar hacimlerini kaybederler. Hacmin yaş ilerledikçe kaybolması dudaklardaki yağ dokusunun kaybolması sebebiyle gerçekleşir. Böyle durumlarda dudak dolgusu kullanılarak dudakların yeniden yapılandırılması söz konusu olur. Dudaklar estetik bir görünüme kavuşturulur. Dudak dolgusuyla kalınlaştırma ve yeniden şekil verme işlemi en çok tercih edilen estetik operasyonlardandır. Yüz hatlarının dudak şekliyle uyumlu hale gelmesi, yüzün ifadesinin etkileyici bir biçim alması ve yaşlanma belirtilerinin ortadan kaldırılarak daha dinç bir görünüm elde etmek dudak dolgusuyla mümkündür" ifadelerini kaydetti.
Dr. Vecdi Bayramoğlu, birçok kişinin dudaklarının daha hacimli olmasına, şeklen daha güzel durmasına önem verdiğini anlatarak, "Yüz ifadesinde çok önemli bir yeri olan dudakların daha estetik bir şekle kavuşturulması dudak dolgusuyla sağlanır. Dudak dolgusu sadece bir dudak kalınlaştırma işlemi değildir. Dudaklar kişinin ihtiyacı olan görünüme göre yeniden şekillendirilir. Dudakları hacimlendirme girişimleri kişinin kendi vücudundan alınan bazı dokular kullanılarak gerçekleştirilebildiği gibi yapay dolgu maddeleri enjekte edilerek de yapılabilir. Kişinin kendi vücudundan alınanlarla gerçekleştirilen kalınlaştırma daha kalıcı bir yöntemdir. Kalıcı olan yapay dolgu maddeleri kullanmak da mümkündür fakat bunlardan geri dönüşün çok zor olması ve doğallık konusunda pek başarılı olamamaları nedeniyle çok tercih edilmezler. Hyaluronik asit dudak dolgusu işlemlerinde en çok tercih edilen dolgu maddesidir. Bu madde vücutta doğal olarak bulunan bir maddedir. Bu yüzden alerjik reaksiyonlar göstermezler. Dudağa uygulanan dolgu maddesinin türüne göre kalıcılık süresi de değişir" dedi.

"Dudak dolgusu işlemleri küçük yaşlarda ve gebelikte önerilmez"
Dudak dolgusu işlemlerinin lokal anestezi altında gerçekleştirildiğini anlatan Dr. Vecdi Bayramoğlu, "Anestezi, işlem sırasında enjeksiyondan kaynaklanabilecek ağrıyı ortadan kaldırmak için kullanılır. Dudak dolgusu, dudağa istenilen şekli vermede en çok rağbet gören yöntemdir. Birçok şikayeti çözüme kavuşturabilir: Alt ve üst dudağın belli belirsiz oluşu ve aşırı ince yapılı olması durumunda dudaklar istenilen düzeyde belirginleştirilir. Alt ve üst dudak orantısızsa yani biri istenilen düzeyde belirginken diğeri aşırı ince duruyorsa gereken oran sağlanır. Dudağın çerçevesi çok değiştirilmeden belli bölgelerdeki dolgunluk arttırılabilir. Yaş ilerledikçe dudaktaki yağ dokusunun kaybolması sonucu dudaklarda sönüklük, cansız bir görüntüye neden olur. Dudak dolgusuyla dudağı eski doğal dolgunluğuna ulaştırılır. Yaşın getirdiği belirtiler silinir.
Dudak dolgusu işlemleri küçük yaşlarda önerilmez. Estetik ameliyatların ergenlik sonrasında yaptırılması psikolojik ve bedensel açıdan daha doğru olur. Bunun yanında dudak dolgusu yaptırmak için üst yaş sınırı yoktur.
Gebelik döneminde dolgu işlemi önerilmez. Bunun yanında kanser hastalarının hastalık süresince bu işlemden uzak durması gerekir. Herhangi bir sebeple kemoterapi veya radyoterapi tedavisi gören kişiler de dudak dolgusu işleminden uzak durmalıdır" dedi.

"Çok büyük ve uzun süreli komplikasyonlara rastlanmaz"
Dr. Vecdi Bayramoğlu, dudak dolgusu riskleri ve komplikasyonları konusunda ise şunları söyledi:
"Dudak dolgusu işlemlerinde çok büyük ve uzun süreli komplikasyonlara rastlanmaz. Oluşabilecek yan etkiler kullanılan dolgu maddesine ve yönteme bağlıdır. Doktorunuz işlem esnasında buna yönelik önlemler alır.
Enjeksiyon nedeniyle kısa süreli sıkıntılar oluşabilir. Bunlar şişkinlik, ödem veya morluk şeklinde ortaya çıkabilir. Bu etkilerin üç gün gibi bir sürede kendiliğinden geçmesi beklenir. Ayrıca hafif bir rahatsızlık hissi veya ağrı görülebilir. Buna önlem olarak ağrı kesiciler kullanılır. Ağrılar da birkaç gün içinde geçer. Dudak dolgusu işlemi sonrasında genellikle bir problemle karşılaşılmaz. Hasta işlem sonunda günlük rutinine dönebilir.
Dudak dolgusunun çabuk etki eden ve kısa sürede iyileşme görülen bir işlem olduğunu dile getiren Bayramoğlu, "Dudak dolgusu esnasında kullanılan dolgu türüne ve uygulanan yönteme göre iyileşme süreci ve kalıcılık farklılık gösterir. Kullanılan dolgunun türüne göre kalıcılığı 6 aydan başlar, 1 yıla kadar devam eder. Dolgunun kalıcılığı hakkında ayrıntılı bilgi doktorunuz tarafından verilir" dedi.

Dr. Vecdi Bayramoğlu: “Etkileyici dudaklara sahip olmak hayal değil”

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