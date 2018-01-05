Dr. Yavuz Dizdar: Pizza kilo yapmaz

Usulüne uygun, doğru ve taze malzemelerle yapılmış olan pizzanın hem sağlıklı hem de besleyici bir yiyecek olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Dizdar, "Kullanılan malzeme bütün beslenme yaklaşımlarına göre fazlasıyla dengelidir. İnce hamur fazla karbonhidrat yükü getirmez, domates sosu, peynir ve kullanılan sebzeler de diğer besleyici unsurları sağlar. Zeytin, biber, kapari gibi bileşenleri de sayarsanız pek 'fast-food' denemez. Bunun bir istisnası kullanılan sosis, sucuk gibi bileşenlerin kalitesiz olmasıdır. Zira malzemenin zengin olması pizzanın kaliteli olmasını sağlamaz. Ama iyi şarküteri ürünleri kullanıyorsanız zaten lezzet sorununuz yoktur. Kullanılan malzeme kaliteli, taze olursa kilo yapmaz. Öyle olsaydı İtalyanlar bol miktarda pizza tüketiyor, onlarda kilo sorunu olurdu" dedi.

"DENGELİ BESLENMEK İÇİN İDEAL"

Pizzanın besleyici olduğunu ve ince bir hamur üzerine taze malzeme koyularak yapılırsa dengeli beslenme için ideal olduğunu aktaran, Dr. Yavuz Dizdar, şöyle konuştu:

"İnsanlar genellikle hamur işlerini severler, ama pizza tam bir hamur işi de değildir, o nedenle pizzanın sevilmesinin nedeni bileşiminde aranmalıdır. İnce bir kat hamur açılır, bu kaliteli undan yapılmış ve mayalanmış pide tadını verir. Mayalanma önemlidir, hem hamurun bileşimini daha besleyici kılar, hem de kendine özel kıvamı kazandırır. Daha sonra bunun üzerine domates sosu ve peynir eklenerek fırına temas eden katman kırılgan hale gelirken, malzemeyi taşıyan tarafın yumuşak kalması sağlanır. Böylelikle lezzet hamurun üzerine saklanmış olur. Zaten üzerine konan peynir de bunu pekiştirir."

"PİZZAYI EVDE YAPIN"

"Pizzayı evde yapmak en iyisi" diyen Dr. Dizdar, iyi malzeme kullanmaya özen göstermek gerektiğini vurguladı. Pizzanın hamburgerden açık ara üstün olduğunu söyleyen Dr. Dizdar, "Pizza bizde lahmacun olarak tüketilen aslında pide olan gıdanın farklı bir biçimidir. Zincir hamburgercilerin sattığı ürüne göre çok çok daha iyi ve sağlıklıdır. Çünkü hamburger aşırı işlemden geçiyor. Etler bozulmasın diye de özel işlem uyguluyorlar. Artık o et olmaktan çıkıyor" diye konuştu.