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Dr. Yazıcı: “Menisküs hastalığı artroskopi yöntemiyle tedavi edilebilir”

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, menisküs hastalığının basit hareketlerle ortaya çıkabileceğini belirterek, bu hastalığın artroskopi yöntemi ile tedavi edilebildiğini söyledi.
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, günlük yaşantıda dizde yürümekle ve dizi bükmekle ortaya çıkan ağrıda menisküs yırtığı olabileceğini belirterek, “Menisküs yırtığı sıklıkla sporcularda görüldüğü gibi ileri yaşlarda basit hareketlerle bile ortaya çıkabilen ortopedik bir rahatsızlıktır. Menisküs, diz ekleminde yer alan bağ dokudan oluşmuş bir yapıdır. Kaval ve uyluk kemiğinin birleştiği yerde bulunur. Biri iç diğeri dış olmak üzere dizde iki tane menisküs bulunur. Bu iki kemiğin hareket esnasında birbiriyle sürtünerek aşınmasını önler. Dizimizdeki menisküs yırtığı, yırtıktaki özelliğe göre değişiklikler gösterebilir. Genç bir hastada genellikle bir spor travması, spor yaralanması söz konusu olduğu için darbe geldiği anda dizde bir şişme söz konusu olur. Menisküs yırtıklarında ikinci en önemli bulgu ağrıdır. Ağrı hem yaşlı grupta hem genç grupta menüsküs yırtıklarında en önemli semptomdur” dedi.

“Mutlaka kontrole gelinmeli”
Bu sağlık sorunları ile karşılaşıldığında bir doktor kontrolüne girilmesi gerektiğini belirten Yazıcı, “Yırtık büyür, görevini yapamaz ve kıkırdak bozulmalarına yol açar. Yırtık olan dizi zorlamamak için farkında olmadan sağlam dize yüklenilir. Bu da dengesiz bir dize yol açar. Çok büyük bir yırtık değilse, birinci veya ikinci evredeyse ameliyatsız tedavi edilebilir. Fakat hastanın durumuna göre yapılacak olan muayenenin ardından cerrahi bir operasyon gerekirse bu yöntemde artroskopi yöntemidir. Artroskopi yöntemi menisküs eklemi ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavisinde eklem içinin optik bir aletle görüntülenerek ekranda yansıtılması yoluyla yapılan bir işlemdir. En çok diz eklemine uygulanan artroskopik yöntemle, sıklıkla menüsküs yırtıkları ve kıkırdak lezyonları tedavi edilmektedir” diye konuştu.

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