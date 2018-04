Dr. Yiğitalp: Bel fıtığı şüphesiyle gelenlerin yüzde 95'inde bel fıtığı çıkmıyor

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- MEDİCANA Bursa Hastanesi Beyin Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kazım Yiğitkanlı, bel fıtığı şüphesiyle gelen hastaların yüzde 90-95'inde bel fıtığı görülmediğini dile getirerek, "İnsan, belinde bir kasılma, ters bir hareketle yerden bir şey alırken ve kaldırırken spazm dediğimiz bu durumu yılda 2 defa yaşayabilir" dedi.

Uzman Doç. Dr. Kazım Yiğitkanlı, ağrıyı hastanın geçmiş deneyimlerine bağlı farklılık gösteren kötü bir his olarak tanımladı. Ağrının organik bir nedene bağlı olabilen ya da olmayabilen, hastanın geçmiş deneyimlerine bağlı rahatsız edici bir his olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kazım Yiğitkanlı, “Ağrılar ikiye ayrılır. Akut ağrılar, yani yeni başlayan ağrılar. Bu, vücudumuzun herhangi bir bölgesinde yeni başlayan bir ağrı olabilir, ya da günler, haftalar, aylar süren kronik ağrı dediğimiz geçmeyen ağrıdır. Burada önemli olan, ağrının altında önemli bir neden var mı, yok mu? Bütün ağrıların altında bir organik neden biz bulamıyoruz. Bunun için hasta bize bir şikayetle geldiğinde, ilk olarak onu dinliyoruz. Muayene ediyoruz. Gerekirse tetkik yapıyoruz. Ve radyolojik tetkiklerle hastanın geçmiş deneyimlerini birleştirerek bu ağrının organik bir nedene bağlı olup olmadığını araştırıyoruz. Ağrı, aslında hastanın geçmişte yaşadığı deneyimlere de bağlı olunca, her hasta ağrıyı farklı tarif ediyor. Süresini farklı tarif ediyor. Tipini farklı tarif ediyor. Mutlaka ağrının tipleri de vardır, ama her hastanın hissi farklı. Sizin bir yeriniz kesildiğinde, hissettiğiniz ağrı ile benim bir yerim kesildiğinde hissettiğim ağrı farklı oluyor” dedi.