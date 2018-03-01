Dr. Yücel: “Kalp hastalığı ölüm nedenlerinin başı”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, kalp hastalığının insan hayatını tehdit eden hastalıklar listesinde ilk sırada olduğunu söyledi. Büyük Anadolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, “İnsanoğlunun ölüm nedenlerinin hemen hemen en başında kalp hastalıkları gelmektedir. Kalp vücudumuza kan pompalayan bir organdır. Koroner kalp damarları adı verilen damarlar, çalışması için kalbi beslemektedir. Koroner damarlarda, kalpten vücuda kan dağıtan ana aort damarlarda ve dallarında zaman içinde oluşan yağ plaklarına bağlı tıkanmaları sonucu ortaya çıkan hastalıklara kalp ve damar hastalıkları denilmektedir. En sık rastlanan kalp hastalıklarından koroner arter hastalıkları, tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Hastalık kendini göğüs ağrısı ya da doğrudan kalp krizi ile gösteriyor. Kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasında yer alan ve kanın geriye kaçmasını engelleyen mitral kapaklardaki sorunlar romatizmal, dejeneratif ve iskemik kapak hastalıkları olarak ortaya çıkabiliyor. Mitral kapak hastalıkları nefes darlığı ve çarpıntı ile kendini gösterebiliyor” dedi.

“Aort kapak hastalıklarının görülme yaşı nedenine göre değişebilir”

Aort darlığı ve yetmezliği hakkında açıklama yapan Uzm. Dr. Oğuzhan Yücel, “Aort darlığı ya da yetmezliği ise göğüs ağrısı, bayılma nöbetleri, nefes darlığı ve çarpıntı yakınmaları ile kendini belli eden aort kapak hastalıklarının görülme yaşı nedenine göre değişiyor. Aort damarı, kalpten çıkıyor ve dört bölgeye ayrılarak vücuttaki birçok organa yan dal veriyor. Vücudun ana arteri olarak adlandırılan aort, tüm yan dalları besliyor. Bu damardaki genişlemeye de aort anevrizması deniyor. Eğer eşlik eden bir aort kapakçık sorunu da varsa hastalık kendini göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile gösteriyor. Hastalıklarını ve belirtilerini saydığımız bu kalp rahatsızlıklarında mutlaka ve mutlaka bir uzman doktor tarafından tanısı koyulması ve en kısa sürede tedaviye başlanmalıdır. Bu yüzden kişi mutlaka belirli periyotlar halinde belirti göstermese bile hekim tarafından muayene edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.