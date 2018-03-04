Çevredeki olayların çok fazla etkisi altında kalmanın ve onlar için kederlenmenin kalbe oldukça zararlı olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, kişinin sürekli kendini memnun ve mutlu edecek bir şeyler bulmasının kalp krizi geçirme riskini düşürdüğünü söyledi. Kalp ve damar hastalıklarının küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, kalp krizini önlemenin mümkün olduğunu söyledi. Kalp krizi riskini azaltan önerilerde bulunan Yücel, "Kalp krizi riskini arttıran faktörlerden birkaçı da sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı yer almaktadır. Sağlıksız beslenildiği takdirde yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle kan basıncında yükselme ve şeker yüksekliği gibi faktörlerin görülmesine neden olur. Kalp krizi riskini azaltmak için düzenli olarak fiziksel aktiviteler başta olmak üzere sağlıklı beslenme, sebze-meyve tüketimi ve alkol, sigara gibi zararlı kullanımından kaçınılmasının kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı gösterilmiştir" dedi.

Gülmek ve ağlamak

Gülmenin keyif hormonu salgıladığını belirten Yücel, "Genellikle aşırı üzüntü, öfke, aşırı yük gibi faktörler ağlama ya da gülmeye neden olur. Kişi gerçekten durumu kafasında algılayarak mizah duygusu ile hareket ederek gülerse, büyük oranda rahatlar. Gülmek, keyif hormonlarını salgılar ve stres hormonlarının baskılanmasına yardımcı olur. Bu sayede kalbe zararlı olan faktörler de ortadan kalkar" diye konuştu.

Stresten ve dertlerden kaçınmak

Stresten ve dertlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Yücel, "Çevredeki olayların çok fazla etkisi altında kalmak ve onlar için kederlenmek, kalbe oldukça zararlıdır. Çünkü kişinin sürekli kendini memnun ve mutlu edecek bir şeyler bulması, kalp krizi geçirme riskini düşürmektedir. Mutluluk, var olan hastalıklarının ilerlemesini de yavaşlatır" şeklinde konuştu.

Günlük egzersiz ve aktiviteler

Hareket ve egzersizlerin büyük önem taşıdığını belirten Yücel, "Hareketsiz olarak 2 saati masa başında geçirmek ciddi bir kalp krizi riski oluşturmaktadır. Öncelikle günlük 45 dakikalık yürüyüş yapmak çok önemlidir. Otururken yapılabilecek egzersizler çok önemlidir. Bunlar; boyun çevirme, bacakları karna çekip uzatma, pedal hareketi yapma ve kolları arkaya doğru açarak germedir" dedi.

Öğle uykusu

Ruhsal olarak uykusuzluğa dayanmanın zor olduğunu belirten Yücel, "Öğle uykusu uyuyanların uyumayanlara göre kalp krizi geçirme riski yarı yarıya düşmektedir. Çünkü uykuda beden ile birlikte ruhsal dinlenme de vardır. Fizik olarak uykusuzluğa dayanabilir ama ruhsal olarak dayanmak mümkün değildir. Ruhsal gerilim de vücutta zararlı hormonların salgılanmasına neden olur, bu da kalp krizi riskini tetikler" diye konuştu.