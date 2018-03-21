Dr.Hakan Demirel: “Estetik kaygıların yanı sıra sağlık sorunları da burun ameliyatını zorunlu hale getirebiliyor”

Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrah Uzmanı Op. Dr.Hakan Demirel, Türkiye’de yapılan estetik operasyonlar arasında burun ameliyatlarının ilk sıralarda yer aldığını belirterek, “Estetik kaygıların yanı sıra sağlık sorunlarının da burun ameliyatını zorunlu hale getirebiliyor” dedi.

Clinicpark Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrah Uzmanı Op. Dr.Hakan Demirel, Burun estetiğinde merak edilen her detayı paylaştı.

Burun estetiği operasyonu burnu yeniden şekillendirmek, daha genç ve yüzle uyumlu estetik bir görünüm sağlamak amacıyla uygulandığını dile getiren Op. Dr.Hakan Demirel, “Burun küçültülebilir; burnun üst dudak ile olan açısı değiştirilebilir, burun ucu onarılıp, burundaki girinti, çıkıntı gibi diğer kusurlar düzeltilebilir. Burnunuzun görünümünden memnun değilseniz burun estetiği operasyonu uygulanabilir. Burun estetiği ameliyatı ile burnun boyutu, şekli ve açısını değiştirir; yüzün geri kalanıyla uyumlu ve orantılı hale getirilir. Bununla birlikte nefes alamama gibi solunum problemleri de düzeltebilir.” diye konuştu.

Op. Dr.Hakan Demirel, burun estetiği ameliyatının sonuçlarının isteğe ve beklentilere bağlı olarak değişeceğini ifade ederek, “Ameliyatın amacı belirlenirken doktorunuzla iyi diyalog kurmanız önemlidir. Burun estetiğinin sonuçları kalıcıdır ancak ileride travmaya maruz kalma sonuçları değiştirebilir. Burun estetiği 18 yaşını tamamlamış bireylere uygulanır. Ameliyat bu yaştan önce yapılırsa burun gelişiminin devam etmesi ameliyat sonuçlarını değiştirebileceğinden 18 yaşından küçüklerde önerilmemektedir” diye konuştu.

Op. Dr.Hakan Demirel, Burun estetiği ameliyatının, en sık burunlarının görünümünden memnun olmayan bireylere uygulandığını anlatarak açıklamasını şöyle sürdürdü; “Burnu yüz ile uyumlu ve orantılı hale getirmek amaçlanır. Burun estetiği operasyonu adaylarının daha küçük bir yüzdesi ise yapısal bozukluklar ve burun yaralanmaları nedeniyle nefes darlığı gibi sorunlar yaşayan bireylere uygulanmaktadır.”

Op. Dr.Hakan Demirel, burun estetiği operasyonunun kriterlerini ise şöyle sıraladı;

“Yüzüne göre çok büyük veya çok küçük buruna sahip olanlar.

Burun köprüsünde çıkıntı olanlar.

Geniş bir buruna sahip olanlar.

Eğri, burun yüzeyi düzensiz ve büyük burun ucuna sahip olanlar.

Burunun bir kısmının simetrisi bozulacak şekilde yaralanan kişiler.

İç burun yapısındaki düzensizlikler nedeniyle solunum problemleri yaşayanlar.

Burun estetiği ameliyatı, çeşitli etkilere bağlı olarak oluşan burun bölgesindeki deformasyonların giderilmesi amacıyla da uygulanır. Bu deformasyonların ortaya çıkardığı nefes alma, düzensiz görüntü gibi problemlerin giderilmesi amacıyla çeşitli teknikler kullanılarak uygulanabilir. Bu uygulamalar hasta özelinde belirlenir. Uygulama ile amaçlanan görünüm yüzün geri kalanıyla tam olarak uyum sağlayan, yapay bir görüntü olmadan doğal ama gösterişli bir burun elde etmektir. Operasyon, açık ve kapalı teknik olmak üzere en basit anlatımıyla temelde iki teknik olarak uygulanır, bunlara ek olarak ameliyatsız teknik ile de uygun hastalarda onarım yapılabilmektedir. Sizin için en uygun yöntemi plastik cerrahınıza muayene olduktan sonra, doktorunuzun önerileri doğrultusunda vermeniz en sağlıklı karar olacaktır.”