Dudak ve diş arasından tiroit bezi ameliyatı

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'de alt dudak ile diş arasındaki bölgeden özel yöntemle ulaşılarak tiroit bezi ameliyatı yapılan ilk kamu hastanesi olan Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nin 4'üncü hastası, öğretmen Zeynep Bulut (25) oldu. Tiroit kanseri tanısıyla ameliyata alınan Bulut, 24 saat geçmeden taburcu edildi. Kepez Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen transoral endoskopik tiroidektomi yöntemiyle alt dudak ve diş arasından özel yöntemle ulaşılan tiroit bezi, kapalı yöntemle ameliyat ediliyor. Avrupa'da sayılı birkaç merkezde, Türkiye'de ise İstanbul ve İzmir'de üniversite hastanelerinde gerçekleştirilen yöntemin uygulandığı ilk kamu hastanesi olan Kepez Devlet Hastanesi'nde 4'üncü hasta ameliyat edildi. EN BÜYÜK KORKUSU SES TELLERİNİN ZARAR GÖRMESİYDİ Mardin'de oturan sosyal bilgiler öğretmeni Zeynep Bulut'a, 1 ay önce yapılan iğne biyopsi sonunda tiroit kanseri tanısı koyuldu. Açık yöntemle ameliyat olmak istemeyen Bulut, bir yakınının önerisiyle Antalya'daki hekimlere ulaştı. Kepez Devlet Hastanesi'ne başvuran Zeynep Bulut, yapılan tetkikler sonucunda kapalı yöntemle ameliyat edilebileceğini öğrenince çok sevindi. En büyük korkusu ameliyatta ses tellerinin zarar görmesi olan Bulut, transoral endoskopik tiroidektomi yöntemiyle yapılan ameliyatın üzerinden 24 saat geçmeden yer içer duruma geldi. “Ses tellerime zarar gelecek diye çok korkuyordum, çünkü sonuçta mesleğimi sesimle icra ediyorum" diyen Zeynep Bulut, kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Bulut, “Dün ameliyat oldum ve bugün çok iyiyim. İnşallah bir an önce öğrencilerime dönerim. Çok mutluyum. Bir sıkıntım yok. Ağrım ise çok çok az" dedi.

AÇIK AMELİYATA GÖRE DAHA GÜVENİLİR Ameliyatı gerçekleştiren Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Bülent Dinç, transoral endoskopik tiroidektomi yönteminde, ağız içinden yapılan küçük kesiyle özel cihazlar kullanılarak guatr bezine ulaşıldığını belirtti. Doç. Dr. Dinç, “Alt dudak ile diş arasındaki bölge açılıp çene üstünden ilerleyerek boyun bölgesine ulaşılıyor. O bölge özel yöntemlerle genişletildikten sonra kapalı yöntemde kullanılan aletlere benzer aletlerle ameliyat gerçekleştiriliyor" dedi. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen bu ameliyatta, klasik yöntemde olduğu gibi boyunda iz olmadığını belirten Doç. Dr. Dinç, “Ayrıca hastaya diren koymuyoruz ve daha az ağrısı oluyor. En çok korktuğumuz olası risk ses tellerinin zarar görmesidir, ancak bu yöntemde kullanılan cihazlar, dokuları yaklaşık 10 kat büyüten cihazlar olduğu için siniri görebiliyor ve koruyabiliyoruz. Dolayısıyla açık yönteme göre daha güvenilir bir ameliyat şekli" diye konuştu. UZAK DOĞU'DA YAYGIN BİR TEKNİK