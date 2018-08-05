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- Duktoskopi cihazı çalınan doktor, hırsızlara seslendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

                                                                                                       MEME başı akıntısının tanısında ultrason, mamografi ve MR'a göre daha net sonuç veren cihazı, çalınan aracı ile birlikte hırsızlarca çalınan Pr.

Yüksel KOÇ - İSTANBUL,(DHA) MEME başı akıntısının tanısında ultrason, mamografi ve MR'a göre daha net sonuç veren cihazı, çalınan aracı ile birlikte hırsızlarca çalınan Pr. Dr. Ömer Bender, hırsızlara seslendi. Cihazın araçtan daha önemli olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bender, "Pazartesi iki hastamla randevum var. Ve çok zorlanacağım o cihaz olmadan yöntemi uygulamak için. Hadi aracı çaldılar, ama bilgisayar çantamı ve o cihazı bir şekilde bana ulaştırmalarını arzu ediyorum" dedi. Prof. Bender, cihazı şimdiye kadar 1500 hastada kullandığını belirterek, "Hiç bir şekilde teşhisi konulamayan 60 civarında çok erken evre meme kanseri yakaladım, ki ultrasonda, mamografide, MR'da hiçbir şekilde yakalanması mümkün olmayan meme kanseri yakaladım" dedi.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Bender'in aracı çalındı. Trafikte, Prof. Bender'in kullandığı araca arkadan çarpan hırsızlar, Bender'in araçtan inmesini sağladı. Hırsızlar Bender'in araçtan inmesini fırsat bilerek bindikleri araç ile hızla olay yerinden uzaklaştı.

DUKTOSKOPİ CİHAZI DA ARAÇLA BİRLİKTE ÇALINDI
Geçtiğimiz Cuma gecesi meydana gelen olay sırasında, aracın içinde bulunan ve sadece Prof. Bender tarafından meme kanseri teşhisi için kullanılan Duktoskopi cihazı da araçla birlikte hırsızların eline geçti.

'BENİM İÇİN ARAÇTAN DAHA ÖNEMLİ OLAN O CİHAZ'
Prof. Bender yaşanananları DHA'ya anlattı. Çalınan aracın bagajında bulunan Duktoskopi cihazının araçtan daha önemli olduğunu söyleyen Prof. Bender, "Meme ucu akıntısı olan hastaların teşhisinde kullandığım bir cihaz. Bu cihaz meme başı akıntısı hastalığının tanısında ultrason, mamografi, MR'a göre çok daha üstün sonuç veren, süt kanalının içini gözle görmeye yarayan bir cihaz. Bu cihazın bir kaç aksamı bakım için o gün aracımdaydı. Benim için araçtan daha önemli olanı o cihaz. O gün çalındı.Bilgisayarım da vardı. Yayınlanmaya yakın olan bir ders kitabım, onun bütün bilgileri bilgisayarımdaydı. Yedeklemeleri, flash bellekleri de çantamın içindeydi. Onun için arabadan daha önemli bilgisayarım ve o cihazım da çalındı. O yüzden olay oto hırsızlığından ziyade farklı alana kaydı" dedi.

'PAZARTESİ İKİ HASTAMLA RANDEVUM VAR O CİHAZ OLMADAN ÇOK ZORLANACAĞIM'
Karakoldan aracının en son Avcılar'da göründüğünün kendisine söylendiğini, Avcılar civarında takibinin yapıldığını, ondan sonra da izine rastlanmadığını söyleyen Prof. Dr. Bender, "Kullandığım o cihaz çok önemli. Şu anda Pazartesi günü iki tane hastam var. O parçalar olmadan çok zorlanacağım. O yöntemi uygulamak için çok zorlanacağım. Onun için umarım bulunur. Meme ucunda akıntı olan hastaların süt kanalının içini mikro endoskopla inceleme aleti bu. Yani 1 milimetre çapında bir endoskop süt kanalının içine girip içinde ne olduğunu, meme başı akıntısına hangi hastalığın neden olduğunu gözle görerek anlıyoruz. Yani süt kanallarının içini gözle görünüz hale getiren bir alet. Dolayısı ile oldukça önemli. Yerini de başka bir alet tutmuyor. Şu anda da benden başka kullanan yok bu aleti. Birilerinin eline geçerse kimsenin işine yaramayacak. Dolayısı ile birileri bulursa benimle irtibat kurmalarını istiyorum" dedi.

'TEŞHİSİ KONULAMAYAN 60 CİVARINDA ÇOK ERKEN MEME KANSERİ YAKALADIM'
Prof. Bender, cihazı şimdiye kadar 1500'ün üzerinde hastasında kullandığını belirterek, "Hiç bir şekilde teşhisi konulamayan 60 civarında çok erken evre meme kanseri yakaladım, ki ultrasonda, momografide, MR'da hiçbir şekilde yakalanması mümkün olmayan meme kanseri yakaladım. Bir şekilde o cihazı bana ulaştırmalarını bekliyorum, arzu ediyorum." diye konuştu.

6 YIL ÖNCE SES GETİREN ÇALIŞMA
Türkiye'de, Prof. Dr. Ömer Bender'in geliştirdiği Duktoskopi yöntemin ile ameliyatsız tedavinin dünyada sadece Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandığı açıklanmıştı. O tarihte yapılan açıklamada, Bender de meme başı akıntısında teşhis ve tedavi için en yeni yöntemin Duktoskopi olduğunu belirterek, şu bilgileri vermişti: "Duktoskopi, meme süt kanallarının içine 0.5 ve 1.3 milimetre arasında değişen çaplardaki optik sistemlerle girilerek, süt kanallarının içinin görüntülenmesini sağlayan bir endoskopik inceleme yöntemidir. Duktoskopi, akıntının olduğu kanalın genişletilerek kanal içine mikro endoskop yerleştirilmesiyle uygulanıyor. Endeskopun ucundaki kamera yardımıyla kanal içindeki hastalık gözle görülebiliyor. Bu yöntem sayesinde çok ince çaplı süt kanallarının içi görülerek yapısı kontrol edilebiliyor, işlem sırasında süt kanalının içi yıkanarak yıkama sıvısında kanser hücresi olup olmadığı araştırılabiliyor. Ayrıca görüntüleme sırasında şüpheli lezyonlardan parça alınarak hastalığa tam olarak tanı konulması da mümkün. Duktoskopi yöntemiyle, süt kanallarının genişlemesi ve iltihaplanması, süt kanallarındaki iyi huylu tümörler, süt kanallarının kirlenmesi ve meme kanseri hastalıkların önceden saptanabiliyor. "

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Duktoskopi cihazı çalınan doktor, hırsızlara seslendiDuktoskopi cihazı çalınan doktor, hırsızlara seslendi
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