Dümdüz karın incecik bel için yeni teknikler!

Hi - Defitinition liposuction yöntemi, insan vücudunu tıpı bir heykeltraş gibi şekillendirebilen, klasik liposuction’ dan farklı bir tekniktir.' diyen Haytoğlu'nun yazısı şVücut şekillendirme üzerine özel eğitim almış plastik cerrahlar tarafından uygulanması tavsiye edilen, güvenilir operasyonlar arasında yer alır.
KLASİK LİPOSUCTİON’ DAN FARKI NEDİR ?
Klasik liposuctionda bölgesel olarak biriken yağlar, kanüller yardımıyla vücuttan uzaklaştırılır. Hi- def liposuctionda ise ses dalgaları kullanılarak istenmeyen alanlardaki yağlar diğer dokulara zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılır. Vücudun daha atletik bir görünüme kavuşması için olması gereken yerlere kas gölgeleri oluşturulur ve gerekirse ayrıştırılan yağlar kullanılarak daha kaslı ya da daha kıvrımlı vücut hatları ortaya çıkarılabilir.
HANGİ BÖLGELERE UYGULANIR ?
Bu yöntemle erkeklerde kaslı ve atletik görünüm için karın bölgesindeki baklava kasları (sixpacks) ve adonis kasları belirginleştirilir. Beldeki simit bölgeleri inceltilir. Petrokal denilen göğüs kasları ve omuz kasları belirginleştirilerek vücudun üçgenimsi bir hal alması sağlanabilir Kadınlarda ise dümdüz ve sportif bir karın, sportif yan çizgiler,incecik bir bel ve kıvrımlı, kalkık popolar ile dolgu göğüsler elde edebilir.
NASIL UYGULANIR ?
İşlemin yapılacağı alan küçükse lokal anestezi, büyükse genel anestezi tercih edilir. Önceden işaretlemiş alanlara özel bir solüyson verilerek bu bölgelerin uyuşması ve daha kansız bir çalışma için kan damarlarının büzüşmesi sağlanır. Açılmış alan bir kaç tane 2-3 mm’lik deliklerden özel bir ultrasound çubuğu ile yağ hücrelerinin ayrışması sağlanır. Cilt altına içeriden verilen ses dalgalarıyla cildin oluşan boşluklara çok daha iyi adapte olması sağlanır. İşlem sonunda istenen yerlere gölgeler oturtulabilir. Klasik liposuction’ dan sona görülebilen inişli çıkışla görüntünün oluşması sağlanır. Ameliyatın sonraki aşamada aynı delikler kullanılarak ayrıştırılmış yağ dokusu neredeyse kansız bir şekilde vücuttan uzaklaştırılır. İstenirse alınan bu yağlar erkeklerde hacimli ve kaslı bir görünüm için göğüs kaslarına ve omuz kaslarına verilebilir. Kadınlarda ise kalkık ve hacimli bir popo yada memler içim kullanılabilir.
İYİLEŞME SÜRECİ NASILDIR ?
Sınırlı alanlarda çalışılmışsa aynı gün, daha geniş alanlarda çalışılmışsa ertesi gün hastalar taburcu edilebilir. Ameliyattan 3 gün sonrası ise hastalar normal hayata geri dönebilir. İz kalmaz.Hastaların 3 hafta boyunca şekillendirci korse kullanılması önerilmektedir.
Op. Dr. Gökhan Haytoğlu
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı
info@gokhanhaytoglu.com
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