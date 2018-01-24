Dümdüz karın incecik bel için yeni teknikler!

Hi - Defitinition liposuction yöntemi, insan vücudunu tıpı bir heykeltraş gibi şekillendirebilen, klasik liposuction’ dan farklı bir tekniktir.' diyen Haytoğlu'nun yazısı şVücut şekillendirme üzerine özel eğitim almış plastik cerrahlar tarafından uygulanması tavsiye edilen, güvenilir operasyonlar arasında yer alır.

KLASİK LİPOSUCTİON’ DAN FARKI NEDİR ?

Klasik liposuctionda bölgesel olarak biriken yağlar, kanüller yardımıyla vücuttan uzaklaştırılır. Hi- def liposuctionda ise ses dalgaları kullanılarak istenmeyen alanlardaki yağlar diğer dokulara zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılır. Vücudun daha atletik bir görünüme kavuşması için olması gereken yerlere kas gölgeleri oluşturulur ve gerekirse ayrıştırılan yağlar kullanılarak daha kaslı ya da daha kıvrımlı vücut hatları ortaya çıkarılabilir.

HANGİ BÖLGELERE UYGULANIR ?

Bu yöntemle erkeklerde kaslı ve atletik görünüm için karın bölgesindeki baklava kasları (sixpacks) ve adonis kasları belirginleştirilir. Beldeki simit bölgeleri inceltilir. Petrokal denilen göğüs kasları ve omuz kasları belirginleştirilerek vücudun üçgenimsi bir hal alması sağlanabilir Kadınlarda ise dümdüz ve sportif bir karın, sportif yan çizgiler,incecik bir bel ve kıvrımlı, kalkık popolar ile dolgu göğüsler elde edebilir.