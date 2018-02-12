Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Epilepsi hastalığı tek bir antiepileptikle bile büyük oranda tedavi edilebilir. Bu hastalar günlük hayatlarını iyi bir şekilde sürdürmekle kalmaz, hatta sanat, bilim, yöneticilik gibi önemli alanlarda büyük başarılar elde edebilirler." değerlendirmesinde bulundu.
Öztürk, Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyada 65 milyon, Türkiye'de 750 bin epilepsi hastası bulunduğunu, bu rakama her yıl yaklaşık 2,4 milyon hastanın daha eklendiğinin tahmin edildiğini bildirdi.
Hastaların toplumdan saklandığını, bu durumun da etkin tedaviye ulaşmaya engel olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:
"Oysa biliyoruz ki epilepsi hastalığı tek bir antiepileptikle bile büyük oranda tedavi edilebilir. Bu hastalar günlük hayatlarını iyi bir şekilde sürdürmekle kalmaz, hatta sanat, bilim, yöneticilik gibi önemli alanlarda büyük başarılar elde edebilirler."
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