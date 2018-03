Dünya genelinde 195 milyon kadın kronik böbrek hastası

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 8 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu; dünyada 195 milyon kadının kronik böbrek hastası olduğunu ve 600 bin kadının böbrek hastalıkları nedeniyle öldüğünü söyledi.

ERÜ Çocuk Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Dekan Prof. Dr. Poyrazoğlu; her yıl Dünya Böbrek Günü için ayrı bir temanın belirlendiğini, bu yıl da 8 Mart dünya Kadınlar Günü’ne denk geldiğini belirterek bu nedenle temanın ’Böbrekler ve kadın sağlığı’ olarak belirlendiğini söyledi. Poyrazoğlu; "13 yıldan beri her yıl Mart ayının ikinci Perşembesi tüm dünyada ’Dünya Böbrek Günü” olarak kutlanmakta, bugün de çeşitli etkinlikler yapılarak böbrek sağlığının önemi vurgulanmakta, toplumumuz böbrek hastalıklarından korunma, tanı ve tedavileri konusunda bilgilendirilerek bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Her yıl Dünya Böbrek Günü için ayrı bir tema belirlenmekte ve daha çok o konu üzerine sloganlar oluşturulup önemli konular vurgulanmaktadır. Bu yıl güzel bir tesadüf olarak Dünya Böbrek Günü ile Uluslararası Kadınlar Günü aynı gün kutlanmaktadır. Bu nedenle Dünya Böbrek Günü’nün bu yılki teması ’Böbrekler ve Kadın Sağlığı’ olarak belirlenmiştir. Dünya genelinde 195 milyon kadının kronik böbrek hastalığına sahip olduğu ve yaklaşık 600 bin kadının böbrek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Biz de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Erişkin Nefroloji Bilim Dalları olarak ’Sağlıklı böbrek, mutlu kadın, mutlu ve sağlıklı bir gelecek’ sloganıyla bugün böbrek hastalıkları ve kadın sağlığı konusunda birtakım etkinlikler planladık. Bugün arkadaşlarımız okullarımıza giderek bilgilendirme toplantıları yapacak, böbrek hastalıklarının önemi konusunda, özellikle kadın sağlığı ve böbrek hastalıkları konusunda konuşacaklardır" dedi.

Türkiye Çocuk Nefroloji Derneği Başkanı ve ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhan Düşünsel; böbrek sağlığının anne karnından itibaren başladığını, sağlıklı nesillere sahip olmanın sağlıklı kadınla mümkün olacağını dile getirerek; "Türkiye’de her 6 kişiden biri böbrek hastası olarak biliniyor. Tabi ülkemizde yüzde 50’yi aşkın oranla bir kadın nüfusu var. Bu oranlara bakacak olursak önemli oranda kadın, çocuk böbrek hastası var. Tanıdaki yaklaşım, tedavi olanaklarına baktığımız zaman hem ülkemizde hem dünyada biraz geride kaldığını görüyoruz. Örneğin böbrek nakline kızlar daha az sahip olabiliyorlar, oran erkeklerde daha fazla. Ama anneler daha fazla verici oluyor. Böbrek hastalıkları için risk faktörleri var. Örneğin önemli derecede gebelik var. Gebelik hem risk oluyor böbrek hastasında, bir taraftan da sağlıklı zannedilen bir kadında gebelikle tanımlanan bir böbrek hastalığı oluyor. Böbrek sağlığı anne karnında başlıyor. O zaman sağlıklı bir anne, gebelik, kadın gerekli. Sağlıklı böbreğe, nesillere sahip olmak tamamen sağlıklı kadınla mümkün. Bu iki gününün üst üste gelmesi çok iyi anlaşılması gerekiyor" diye konuştu.

Nefrolog Doç. Dr. Murat sipahioğlu ise, Türkiye’de yaklaşık olarak böbrek hastalarının oranının yüzde 15’e kadar ulaştığını belirterek "Bunların içinde diyaliz tedavileri ve nakil gerektiren hasta sayıları da yaklaşık 80 bin civarında. Bu gerçekten ülke adına ciddi bir sağlık problemi, devlet adına da ciddi bir maliyet unsuru oluşturuyor. Bu problemlerin erken tanınıp önlenmesi için sağlıklı beslenelim, yeterli sıvı alalım, aşırı tuzlu yemeyelim, gereksiz ilaç kullanımından sakınalım" ifadelerini kullandı.