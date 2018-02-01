'Dünya Kanser Günü'nde  halka açık farkındalık şöyleşisi düzenleniyor

İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili 3 şubatta uzman hekimlerin katılacağı "Kanser Taramaları ve Bilinçlendirme” adlı halka açık ücretsiz söyleşi düzenliyor.

Kanser, çağımızın tüm toplumlarının ortak sorunu bu nedenle dünyada 4 Şubat Dünya Kanser Günü farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılıyor. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri de halkta kanser konusunda bilinç oluşturmak amacıyla bir gün önce 3 şubatta "Kanser Taramaları ve Bilinçlendirme” konulu söyleşi düzenleyecek.

ŞÖYLEŞİNİN KONUKLARI ALANINDA UZMAN HEKİMLER

Söyleşinin konukları, alanında uzman hekimlerden: Prof. Dr. Orhan Türken, Prof. Dr. Manuk Manukyan, Doç. Dr. Erdin İlter ve Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy. Hekimler, kanser ve çeşitleri hakkında genel bilgiler verecek, tetkik, tedaviler ve kanser taramaları hakkın da konuşma yapacaklar. Halka açık olan ve katılımın ücretsiz olacağı etkinlik, 3 Şubat Cumartesi günü saat 12.30-15.00 arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Prof. Dr. Can Solakoğlu Eğitim Ve Konferans Salonu'nda yapılacak.

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