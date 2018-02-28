SANKO Üniversitesinde “28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü” nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikte Sanko Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, öğrenciler ve akademisyenlerin katıldığı etkinlikte, SANKO Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu ve MSICSANKO MED Kulübü Halk Sağlığı Çalışma Kolu işbirliği ile “Nadir Hastalıklar” konusuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, bu yılın teması olarak belirlenen yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi. SANKO Üniversitesi EMSA Kulübü de “Nadir Hastalıklar” konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, üniversite binası merdivenlerine renkli kurdeleler astı, çeşitli mesajlar hazırlayarak konuya dikkat çekti.
Sanko Üniversitesi
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Bilemediydik Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.
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