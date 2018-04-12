Dünya Parkinson gününe özel etkinlik

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Parkinson hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Parkinson Gününde hasta ve hasta yakınlarıyla buluşarak anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Daha Fazlasını Yapma Zamanı” temalı program, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldız Değirmenci’nin açılış konuşmasıyla başladı. Etkinliğin düzenlendiği 14 merkezden biri olduklarını söyleyen Doç. Dr. Değirmenci, Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği desteği ve Abdi İbrahim firması sponsorluğuyla programı gerçekleştirdiklerini ifade etti. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü etkinliğine farklı şehirlerden katılan hastalara teşekkür eden Doç. Dr. Yıldız Değirmenci, Parkinson hastaları ve aileleriyle birlikte hayatı paylaştıklarını belirterek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Programda, 10 yıllık parkinson hastası olan ve beyin pili ameliyatıyla tekrar hayata dönen bir hasta, duygu ve düşüncelerini dile getirerek tedavinin başarısından dolayı Düzce Üniversitesi’ne teşekkür etti.

Başarıyla gerçekleştiriliyor

Programda bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda 11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla bir arada oldukları için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Parkinson hastalarıyla bir aile olduklarını belirten Düzce Üniversitesi Rektörü, Doç. Dr. Yıldız Değirmenci başta olmak üzere bu alanda çalışan hekimlere teşekkür etti. Hastalarla iletişimde hekimlikten önce dost ve arkadaş olabilmenin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğretim üyelerinin yurt dışı eğitimlerle yetkinlik kazandıklarını ve Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nin bölgemizde beyin pili ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyerek hastalara yaşamın her anını sağlıklı geçirmelerini temenni etti.

Açılış konuşmalarının sonrasında, Beslenme ve Diyet Uzmanı Mete Han Üner, “Parkinson Hastalığında Beslenme” konulu bir sunum yaptı. Parkinson hastalarına sabah ve öğle yemeklerinde düşük kalorili besin tüketmelerini tavsiye eden Mete Han Üner, diyetisyen takibinde kalınmasının da faydalı olacağını söyledi.

Fizyoterapist Ertuğrul Çakır ise, “Parkinson Hastalığında Hareket ve Denge” konusunda önemli bilgiler paylaşarak hastaları bilinçlendirdi. Parkinson hastalığında en önemli riskin düşme riski olduğuna dikkat çeken Ertuğrul Çakır, düşme riskini engellemek için egzersizin şart olduğunu dile getirdi.

Parkinson hastalarının dilek kağıtlarına düşüncelerini yazmasıyla devam eden programda, Doç. Dr. Yıldız Değirmenci, Mete Han Üner, Ertuğrul Çakır ve Mehmet Kurtuluş Çongur’a teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programın son bölümünde ise Mehmet Kurtuluş Çongur’a ait “Bir Parkinson Hastasının Elinden Ahşap Yakma Sanatı Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi. Başarıyla oluşturulmuş eserler, katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi. “11 Nisan Dünya Parkinson Günü Etkinliği” katılımcıların dilek balonlarını uçurmasıyla sona erdi.