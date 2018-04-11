VM Medical Park Samsun Hastanesi, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü’nde parkinson hasta ve hasta yakınları ile buluştu.
Parkinson ve Diğer Hareket Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Ömer Faruk Akkaya’nın moderatörlüğünde parkinson hastalığının tanı ve tedavisi hakkında katılımcılara bilgi verildi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nden Yrd. Doç. Dr. Rabia Cerrah Karanfil tarafından, hastalık süreci boyunca yapılabilecek egzersizler katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. Beslenme-Diyet Kliniği’nden Dyt. Mine Özkazanç Akren de parkinson hastalığında uygulanan beslenme modelleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, parkinson hastalığının yalnızca hastayı değil hasta yakınlarını da önemli ölçüde etkileyen bir süreç olduğuna vurgu yapıldı. Toplumsal farkındalığı artırmak için hazırlanan sunumdan, katılımcılar çok mutlu ayrıldı.
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