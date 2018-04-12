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Dünya Sağlık Günü Gölbaşı’nda kutlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesinde Dünya Sağlık Haftası kutlandı.7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası Gölbaşı Gazi Üniversitesi Yerleşkesinde “Sağlıkla Bir Gün” adı altında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesinde Dünya Sağlık Haftası kutlandı.
7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası Gölbaşı Gazi Üniversitesi Yerleşkesinde “Sağlıkla Bir Gün” adı altında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, Gölbaşı Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Ülgen Güllü, Gölbaşı Türk Hava Kurumu ve ZİÇEV katıldı.
Kanserle mücadele, çevre sağlığı, ruh sağlığı gibi stantların yer aldığı etkinlik programında, Özel Harekat Polisleri uygulamalı olarak katılımcılara sahra koşullarında ilk yardım dersi verdi. Stantlarda aynı zamanda sağlık ölçümleri de yapıldı. Katılımcılar halat çekme, zumba, ebru, işaret dili eğitimini de uygulamalı olarak aldı.
Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, "Sağlık kişinin bedene ve ruhen huzur ve mutluluk halinde olması demektir. İnsan sağlığı hususunda bu bilincin artırılması gerekmektedir" diyerek insan sağlığının önemine dikkat çekti.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise "İnsanların sağlık kurallarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşamanın bilincine varması gerekmektedir. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir" ifadelerini kullandı.
Program Kuzeyin Uşakları halk oyunları ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

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