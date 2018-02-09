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Dünya Sigarayı Bırakma Günü

SAĞLIK HABERLERİ | 09.02.2018 12:53 | Son Güncelleme

NKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Toprak: - "Sigara içenler genellikle 'sigarayı dışarıda içtik, onun için kimseye zarar vermedik' diyor. Biz bunun böyle olmadığını bugün göstereceğiz. Sigarayı dışarıda bile içseniz içeri geldiğinizde nefesinizde hala karbonmonoksit olduğu için çevreye ve sevdiklerinize zarar verebiliyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği tarafından "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı.

Şehirde bir alışveriş merkezinde açılan stantta vatandaşlar, sigaranın zararları konusunda bilgilendirilirken aynı zamanda nefeste karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

NKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sigaranın, akciğer, cilt, pankreas, mide, kolon, meme kanserlerinin önde gelen nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Toprak, amaçlarının sigaranın zararlarını vatandaşlara anlatıp, bırakmak isteyenlere önderlik etmek olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlar ne yapacaklarını, nereye başvuracaklarını tam olarak bilmiyor olabilirler. Biz onlara her konuda yardımcı olmak için buradayız. Burada ayrıca sigaranın zararını vatandaşlara göstermek için nefeste karbonmonoksit ölçümü yapacağız. Bu ölçüm pek çok kişinin yanlış algısını ortaya koymuş olacak." dedi.

Sigara dışarıda içilse bile nefeste kalan karbonmonoksidin içmeyen insanlara zarar verebileceğini belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Çünkü sigara içenler genellikle 'sigarayı dışarıda içtik, balkonda içtik onun için kimseye zarar vermedik' diyor. Biz bunun böyle olmadığını bugün göstereceğiz. Sigarayı dışarıda bile içseniz içeri geldiğinizde nefesinizde hala karbonmonoksit olduğunu çevreye ve sevdiklerinize zarar verebiliyor. Sigara dünyanın en büyük bağımlılık yapıcı maddesi. Diğer bağımlılık yapıcı maddelerden çok daha fazla yaygın ve çok daha fazla bağımlılık yapıyor. Çünkü çok kolay ulaşılıyor."

Toprak, sigarayı bırakmak isteyenlerin çareyi yanlış yerde aramaması gerektiğine dikkati çekerek, "Bırakmak isteyenler çareyi doğru yerde arasınlar. Pek çok yanlış merkezler var. Buralarda yanlış tedaviler uygulanıyor. 'Bir günde, bir haftada bıraktırıyoruz' gibi çok tıbbi olmayan yöntemler var. Sağlık Bakanlığının önerdiği yerlere başvuru yapılmalı. Bırakırken, hekim kadar, ilaçlar kadar hastaya da büyük görev düşüyor. Hasta da bize destek olursa bu işte başarılı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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