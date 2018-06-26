Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü: BM'den 'opioid küresel salgına dönüştü' uyarısı

Bugün Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Örgütü (UNODC) bu vesileyle hazırladığı son raporunda, vücutta morfin etkisi yapan ve eroinde de bulunan opioid maddesinin, küresel bir salgına dönüştüğü uyarısında bulundu.

UNODC'nin 2018 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre dünyada madde bağımlılığına bağlı her 4 ölümden üçü opioid kullanımından kaynaklanıyor.

BM'nin raporu, afyon üretiminin rekor seviyeye, reçeteyle yazılan opioidlere olan bağımlılığın da kaygı verici boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor.

Opioid, afyon çiçeği (haşhaş) ya da aynı etkileri yaratan sentetik versiyonları kapsıyor. Eroin gibi uyuşturucular da bunlar arasında. Çoğu ülkede önlem olarak reçeteyle verilen kodein de opioid içeren ve ölümlere yol açan maddeler listesinde yer alıyor.

1.Üretim artıyor

Uzmanlar daha ucuz ve hazır opioidlerin üretimi ve arzı arttıkça dünyanın her yerinde geçtiğimiz yıllara göre daha fazla tüketim olduğunu söylüyor.

Dünyada afyon üretimi 2016-2017 döneminde yüzde 65 artarak 10 bin 500'e çıktı.