Dünyaca ünlü diyet ve fitness uzmanı Türkiye’ye geldi

Dünyaca ünlü fitness ve diyet uzmanı Mark Macdonald bir kozmetik firmasının davetlisi olarak İstanbul’a geldi. Enerjisi ve deneyimleri ile hayranlık uyandıran Macdonald, “Ben Türkiye’ye ilk defa geliyorum gördüğüm bu sıcak enerji beni çok etkiledi” diyerek duygularını ifade etti.

Dünyaca ünlü fitness ve diyet uzmanı Mark Macdonald, bir kozmetik firmasının sağlıklı yaşam için hazırladığı ’Zen Project 8 Turkey’ projesinin tanıtımı kapsamında Türkiye’ye geldi. Kilo kontrolü, fit kalma, sağlıklı beslenme ve kas yapma konularına değinen Macdonald, enerjisi ve deneyimleri ile hayranlık katılımcıların beğenisini topladı. Söz konusu proje kapsamında 85 ülkede sürekli sağlıklı yaşam için seminerler veren Macdonald, Türkiye’ye yine dünyanın diğer ülkelerinde yaptığı gibi, insanları dengeli beslenme ve kontrollü kilo verip yeteri kadar kas yapmak konularında altın tavsiyeler vermeye geldi.

Facebook ve İnstagram’da bu proje için çalışmalar yapan insanları sürekli sosyal medya kanalları ile bilgilendiren Macdonald, amacının dünyayı sağlıklı bir şekilde zayıflatarak sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Tüm salon ayağa kalktı

Macdonald’ın salona adım atmasıyla coşku üst seviyeye ulaştı. ’Hazır mısınız?’ diyerek konukların arasına dalan ünlü fitness uzmanı, enerjisini izleyecilere de yansıtmayı başardı. Macdonald’ın sahneye geçmesiyle tüm izleyiciler cep telefonlarına sarılarak bu anları kaydetti.

“Türk insanının enerjisi beni çok etkiledi”

Türk halkını çok sevdiğiniz belirten Macdonald,‘’Uçaktan indiğimden itibaren herkes bana gülümseyip, sarılmak istedi. Ben Türkiye’ye ilk defa geliyorum gördüğüm bu sıcak enerji beni çok etkiledi. Seminerlerde bir çok Türk insanı ile tanıştım son derece aklı başında ve zeki insanlardı. Türk insanı bence çok içten ve hareketleri gerçekten samimi. Amacım doğrultusunda sağlıklı yaşam için bütün bildiklerimi Türk insanına aktarmak en önemli isteklerimden. Umarım dünyada tanındığım kadar Türkiye’de de tanınır ve sevilirim. Bu benim en büyük hayalim” ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarına diyet ve fitness dersleri veren Macdonald, Jennifer Aniston, Cuba Gooding JR gibi isimlerin diyetisyeni ve spor hocası olarak biliniyor.