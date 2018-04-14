"Dünyada 400 milyon kişide nadir hastalık bulunduğu tahmin ediliyor"

Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Leyla Tümer, dünyada 400 milyon kişide nadir hastalık bulunduğunu, Türkiye'de ise 5-6 milyon kişinin etkilendiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Tümer, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği ile Gazi Üniversitesi tarafından Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen 6. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi kapsamında yapılan basın toplantısında, nadir hastalıkların son yıllarda tüm dünyada önem kazandığını dile getirdi.

Ender görülen hastalıkların yüzde 50'sinden çocukların etkilendiğini ifade eden Tümer, bir yaş içindeki ölümlerin yüzde 35'inden bu rahatsızlıkların sorumlu olduğunu belirtti.

Nadir hastalıkların dünya nüfusunun yüzde 7'sini etkilediğine dikkati çeken Tümer, şunları dile getirdi:

"Dünyada 400 milyon kişide nadir hastalık bulunduğu, ülkemizde ise 5-6 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor. Lizozomlar hücreler içerisinde bir yapı. Kalp, kas, iskelet sistemi, beyin, cilt gibi pek çok dokuda birikiyor. Sonuçta başta çocuklarda gelişme geriliği, zeka geriliği, eklem sertliği, göz bulguları, karaciğer dalak büyüklüğü, kemik erimesi, el ve ayaklarda yanma hissi, terleyememe, yorgunluk, vücudun egzersizi kaldıramaması, kalp ve böbrek sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Bazıları çocuklukta bulgu vermeyerek erişkinlikte karşımıza gelebiliyor. Aile içindeki kardeşlerde ve akrabalarda bulgular varsa bunun mutlaka uyarıcı olması gerekir."