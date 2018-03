Dünyada her 10 kişiden biri böbrek hastası

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak, dünya genelinde her 10 kişiden birinin böbrek hastası olduğuna dikkat çekerek, “Diyabetiniz var mı? Kan basıncınız yüksek mi? Kalp hastası mısınız? Ailenizde böbrek hastası var mı? Kilonuz fazla mı? Sigara içiyor musunuz? Yaşınız 60’dan büyük mü? Bu sorulardan en az birisine yanıtınız evet ise, kronik böbrek hastalığı için risk altındasınız" dedi.

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, Dünya Böbrek Günü etkinlikleri kapsamında Çatova, Geçit Mahallesi’ndeki okullarda öğrencileri böbrek sağlığı taramasından geçirdi. Ayrıca Elbistan’daki hamilelere yönelik de Böbrek Sağlığı ve Gebelikte Hipertansiyon konulu eğitimler verildi.

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak, Dünya Böbrek Günü ile bu çerçeve yapılan faaliyetlere ilişkin olarak verdiği bilgide, ilçedeki tüm okullara yönelik olarak böbrek taramasına başlandığını söyledi. Hamilelere yönelik de eğitimler verdiklerini kaydeden Çıtak, ülkemizde her 6-7 erişkinden birinde kronik böbrek hastalığı bulunduğunun altını çizdi.

Çıtak, şöyle konuştu:

“Kronik böbrek hastalığı, böbrek işlevinin yıllar süren uzun bir dönemde ilerleyici kaybı ile karakterizedir. Dünyada her 10 kişiden birinde böbrek hastalığı bulunmaktadır. Ülkemizdeki durum daha da kötüdür. Türk Nefroloji Derneği’nin yaptığı büyük bir tarama çalışması, Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı bulunduğunu göstermiştir. Kronik böbrek hastalığının tanısı oldukça kolay ve ucuzdur. Kanda kreatinin ve idrarda protein ölçümü tanının büyük oranda konulmasını sağlar. Dünya Böbrek Gününde kronik böbrek hastalığı için risk altında olan herkesi bu basit testleri yaptırmaya davet ediyoruz.”

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak, kronik böbrek hastalığından korunmak için 8 altın kural olduğunun altını çizerek, “Diyabetiniz var mı? Kan basıncınız yüksek mi? Kalp hastası mısınız? Ailenizde böbrek hastası var mı? Kilonuz fazla mı? Sigara içiyor musunuz? Yaşınız 60’dan büyük mü? Bu sorulardan en az birisine yanıtınız evet ise, kronik böbrek hastalığı için risk altındasınız. Kronik böbrek hastalığından korunmak için 8 altın kural: Düzenli egzersiz yapın. Sağlıklı beslenin ve vücut ağırlığınızı koruyun. Tuzu azaltın. Yeterli sıvı alın. Sigara içmeyin. Ağrı kesici ilaçlardan kaçının. Kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürün. Risk grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirin. Sağlıklı yaşam için böbreklerinizi koruyunuz” ifadelerini kullandı.