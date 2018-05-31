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Dünyada her 3 erişkinden biri sigara kullanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.05.2018 10:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, dünyada 15 yaş üzeri her 3 erişkinden birinin sigara kullandığını belirterek, "Dünyada tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yılda 6 milyon kişiyi kaybediyoruz" dedi.

Dünyada her 3 erişkinden biri sigara kullanıyor

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, dünyada 15 yaş üzeri her 3 erişkinden birinin sigara kullandığını belirterek, "Dünyada tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yılda 6 milyon kişiyi kaybediyoruz" dedi.
Yaşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün ramazan ayına denk gelmesiyle büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Dünyada 15 yaş üzeri her 3 erişkinden birinin sigara kullandığını anlatan Aslanbaba, "Türkiye'de tüm ölümlerin yüzde 23'ünden sigara sorumlu. Ramazan ayına da denk gelen bu özel gün sigarayı bırakmak için büyük bir fırsat. Sigarayı bırakın, kalbinizi koruyun" diye konuştu.
2030 YILINDA ÖLÜMLER 8 MİLYONU GEÇEBİLİR
Tütün kullanımının dünyada tek başına en önemli ölüm nedeni olduğunu anlatan Aslanbaba, dünyada yaklaşık 1,2 milyar insanın sigara kullandığını kaydetti. Tütünden kaynaklı hastalıklar nedeniyle düryada her yıl 6 milyon kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Aslanbaba şöyle konuştu:
"Bu ölümlerin 2 milyonu kalp-damar hastalıklardan kaynaklanıyor. Uzmanlar, tütün kullanımı bu şekilde devam ettiği takdirde dünyada 2030 yılına gelindiğinde ölen kişi sayısının 8 milyonu geçeceğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek, ülke politikalarını gözden geçirmek, yeni politikalar üretmek ve kendilerine bağlı üye ülkelerde tütün kullanım oranlarını gözden geçirmek amacıyla her yıl 31 Mayıs'ı, Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan etmiştir."
ERKEKLERDE KULLANIM ORAN DÜŞÜYOR
Küresel Yetişkin Tütün Araştırması raporuna göre, Türkiye genelinde son yıllarda sigara kullanım oranlarının erkeklerde düştüğünün gözlemlendiğini belirten Aslanbaba, şöyle konuştu:
"Raporda, tütün kullanımının en çok 25-34 ve 35-44 yaş grupları arasında olduğu belirtiliyor. Tütün kullanımını bırakmayı en fazla deneyenler ise kadınlar. Tütün kullanmaya başlama nedeni en belirgin olarak merak, özenti ve arkadaş etkisi olarak listeleniyor. Dünya Sağlık Örgütü bu yıl tütünden kaynaklı kalp sağlığının bozulmasına dikkat çekerek, milyonlarca sigara kullanıcısının, tütün kullanımının kalp hastalıklarına yol açtığının fakında olmadığını belirterek, tütün kullanımının ortadan kalkmasının milyonlarca insanın kalp krizi ve felcinin yol açtığı ölümlerden koruyabildiğini ifade ediyor."
Aslanbaba, Yeşilay'ın Sağlık Bakanlığıyla birlikte sigarayı bırakmaya yönelik, 'Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma' kampanyasını hayata geçirdiğini sözlerine ekledi.

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