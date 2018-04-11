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Dünyada her 3 yetişkinden 1’inde yüksek tansiyon var

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 09:46 | Son Güncelleme

Dünya üzerinde yüksek tansiyonlu yetişkin sayısı 2015 yılı itibarıyla 1,13 milyar olarak belirlenirken, her 3 yetişkinden birinde yüksek tansiyon olduğu görüldü.Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, dünya üzerinde yüksek tansiyona sahip kişi sayısını inceledi.

Dünyada her 3 yetişkinden 1’inde yüksek tansiyon var

Dünya üzerinde yüksek tansiyonlu yetişkin sayısı 2015 yılı itibarıyla 1,13 milyar olarak belirlenirken, her 3 yetişkinden birinde yüksek tansiyon olduğu görüldü.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, dünya üzerinde yüksek tansiyona sahip kişi sayısını inceledi. Ajans Press’in Lancet dergisinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünya üzerinde yüksek tansiyonlu yetişkin sayısı 2015 yılı itibarıyla 1,13 milyar olarak belirlendi. Bu sayı baz alındığında, her 3 yetişkinden birinde yüksek tansiyon olduğu görüldü. 200 ülkeyi kapsayan raporda, ortalama tansiyonun yetişkin erkekler için 127/78,7, yetişkin kadınlar için de 122/76,7 olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 20,3’ü yüksek tansiyon hastası
Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, tansiyon başlığı altında medyaya yansıyan haber çıkışlarının son yıllarda artışa geçtiği saptandı. 2015 yılında 25 bin 346 olan haber sayısı, 2016’da 25 bin 696, geçtiğimiz yıl ise 32 bin 840 olarak kayıtlara geçti. Yüksek tansiyonlu yetişkin sayısı, 1975’te 594 milyon iken 2015’te bu sayının 2015 yılı itibariyle 1,13 milyara çıktığı saptandı. Dünya üzerinde her 4 erkekten birinde ve her 5 kadından birinde tansiyonun 140/90 veya daha yüksek olduğu tespit edildi. En yüksek tansiyon değerine, Baltık ülkeleri ile Doğu ve Batı Afrika ülkelerinde rastlanırken, büyük tansiyonun erkeklerde ortalama 138, kadınlarda da 135 olduğu görüldü. En düşük tansiyon değerleri ise Güney Kore, Kamboçya, Avustralya, Kanada ve ABD gibi ülkelerde görülürken, büyük tansiyonun erkeklerde ortalama 125, kadınlarda da 120 olduğu belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden edinilen başka bir bilgi ise, Türkiye’de yetişkin nüfusunun yüzde 20,3’ünde görülen yüksek tansiyon oldu. Türkiye dışında yüksek tansiyonun nüfusa oranları ise; Nijer’de yüzde 33,4, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yüzde 31,2, Sudan’da yüzde 30, Rusya’da yüzde 27,2, Güney Afrika’da yüzde 26,9, Hindistan’da yüzde 25,8, Endonezya’da yüzde 23,8, Brezilya’da yüzde 23,3, Fransa yüzde 22, İtalya yüzde 21,2 şeklinde görüldü.

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