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Dünyada her gün 4 bin kişi veremden ölüyor

SAĞLIK HABERLERİ | 08.01.2018 12:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selami Arslan, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2016 yılında 10.4 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmış, 1.4 milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybetmiştir. Yani dünyada bir günde yaklaşık 4 bin insan veremden ölmektedir" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selami Arslan, 7-13 Ocak 'Verem Eğitim ve Propaganda Haftası' nedeniyle basın açıklaması yaptı. Tüberkülozun insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olduğunu ve halen tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Arslan, "Bulaşıcı hastalıklar içinde en çok sayıda insanı etkileyen ve ölümüne sebep olan hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2016 yılında 10.4 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmış, 1.4 milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybetmiştir. Yani dünyada bir günde yaklaşık 4 bin insan veremden ölmektedir. Tedavisi mümkün olan bu hastalığın dünyamızda hâlâ bu kadar acılara yol açması çok üzücüdür" diye konuştu.

Verem mikrobunun güneş görmeyen ortamlarda havada uzun süre canlı kalabildiğini kaydeden Arslan, "Bu nedenle insanların toplu olarak yaşadığı, havalanması yetersiz, güneş görmeyen ortamlar bulaşma için en riskli ortamlardır. Bir bulaştırıcı hastanın yılda ortalama 10 kişiyi enfekte ettiği kabul edilmektedir" dedi.

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